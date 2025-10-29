นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

29 ตุลาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เซนต์ เจมา์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ ติโน่ ลิฟราเมนโต้, ลูอิส ฮอลล์ และ โยอัน วิสซ่า ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน เอมิล คราฟธ์, ฟาเบียน แชร์, จามาล ลาสเซลส์, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์, โจ วิลล็อค ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แอนโธนี่ อีลังก้า, วิลเลี่ยม โอซูล่า และ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ คริสเตียน โรเมโร่, เดสตินี่ อูโดกี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, โดมินิค โซลันกี้, เบน เดวีส และ ราดู ดรากูชิน ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อันโตนิน คินสกี้ พร้อมกองหลัง 4 ราย อาร์ชี่ เกรย์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เควิน ดันโซ่, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า, ปาเป้ ซาร์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เบรแนน จอห์นสัน, วิลสัน โอโดแบร์, มาธิส แตล
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 03/08/25 สเปอร์ส 1-1 นิวคาสเซิล (กระชับมิตร)
- 04/01/25 สเปอร์ส 1-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/09/24 นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 22/05/24 นิวคาสเซิล 1-1 สเปอร์ส (กระชับมิตร)
- 13/04/24 นิวคาสเซิล 4-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 25/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ เบนฟิก้า 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 ชนะ ยูนียง แซงต์ ชิลลัวส์ 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สเปอร์ส
- 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : อารอน แรมส์เดล (GK) – เอมิล คราฟธ์, ฟาเบียน แชร์, จามาล ลาสเซลส์, แดน เบิร์น – ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์, โจ วิลล็อค – แอนโธนี่ อีลังก้า, วิลเลี่ยม โอซูล่า, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์
สเปอร์ส (4-3-3) : อันโตนิน คินสกี้ (GK) – อาร์ชี่ เกรย์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เควิน ดันโซ่, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า, ปาเป้ ซาร์ – เบรแนน จอห์นสัน, วิลสัน โอโดแบร์, มาธิส แตล
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส
