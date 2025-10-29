ข่าวกีฬาฟุตบอล

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

29 ต.ค. 2568 18:30 น.
60

29 ตุลาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เซนต์ เจมา์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – สเปอร์ส

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ ติโน่ ลิฟราเมนโต้, ลูอิส ฮอลล์ และ โยอัน วิสซ่า ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน เอมิล คราฟธ์, ฟาเบียน แชร์, จามาล ลาสเซลส์, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์, โจ วิลล็อค ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แอนโธนี่ อีลังก้า, วิลเลี่ยม โอซูล่า และ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์

Credit : Newcastle United

สเปอร์ส

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ คริสเตียน โรเมโร่, เดสตินี่ อูโดกี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, โดมินิค โซลันกี้, เบน เดวีส และ ราดู ดรากูชิน ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อันโตนิน คินสกี้ พร้อมกองหลัง 4 ราย อาร์ชี่ เกรย์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เควิน ดันโซ่, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า, ปาเป้ ซาร์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เบรแนน จอห์นสัน, วิลสัน โอโดแบร์, มาธิส แตล

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS สเปอร์ส

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 03/08/25 สเปอร์ส 1-1 นิวคาสเซิล (กระชับมิตร)
  • 04/01/25 สเปอร์ส 1-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/09/24 นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/05/24 นิวคาสเซิล 1-1 สเปอร์ส (กระชับมิตร)
  • 13/04/24 นิวคาสเซิล 4-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 25/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ เบนฟิก้า 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 ชนะ ยูนียง แซงต์ ชิลลัวส์ 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สเปอร์ส

  • 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : อารอน แรมส์เดล (GK) – เอมิล คราฟธ์, ฟาเบียน แชร์, จามาล ลาสเซลส์, แดน เบิร์น – ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์, โจ วิลล็อค – แอนโธนี่ อีลังก้า, วิลเลี่ยม โอซูล่า, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์

สเปอร์ส (4-3-3) : อันโตนิน คินสกี้ (GK) – อาร์ชี่ เกรย์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เควิน ดันโซ่, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า, ปาเป้ ซาร์ – เบรแนน จอห์นสัน, วิลสัน โอโดแบร์, มาธิส แตล

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

นิวคาสเซิล 2-1 สเปอร์ส

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

