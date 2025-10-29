กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจยาดมหงส์ไทย สูตร 2 เตือนกลุ่มเสี่ยง ไอ-หายใจลำบาก
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 รุ่น 000332 ส่งตรวจ 2 ครั้ง พบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ย้ำเชื้อจากดินอันตรายต่อระบบหายใจ กลุ่มเสี่ยงอาจปวดคอ-หายใจลำบาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรชื่อดังว่า พบการปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในดิน พร้อมเตือนว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้สูงอายุ หากสูดดมอาจได้รับอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับตัวอย่างยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียน G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 ส่งตรวจจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ส่งตรวจเดือนมิถุนายน รายงานผลกรกฎาคม ครั้งที่ 2 ส่งตรวจเดือนสิงหาคม รายงานผลกันยายน พบจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตในอากาศทั้งหมด รวมถึงจำนวนรวมของยีสต์และราเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีการปนเปื้อนเชื้อคลอสตริเดียม (Clostridium spp.) จากการตรวจยืนยันคือ เชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
ผลการตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ประกอบด้วย
1. จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตในอากาศทั้งหมด ต้องไม่เกิน 200 โคโลนี/กรัม
2. จำนวนรวมของยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 20 โคโลนี/กรัม
3. จุลินทรีย์เฉพาะ ต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์สแตปฟิโลค็อคคัส ออเรียส เชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซา และเชื้อคลอสตริเดียม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า เชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ เป็นเชื้อที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะไร้ออกซิเจน และสามารถพบได้ทั่วไปในดิน กลุ่มเสี่ยงอย่างผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ, ภูมิคุ้มกันต่ำ, หรือผู้สูงอายุ หากสูดดมเข้าไปอาจได้รับอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ปวดปากและลำคอ, หายใจลำบาก, มีเสียงหวีด และอาการไอ อาจมีเลือดปนในน้ำลายและเสมหะ
อย่างไรก็ดี อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกร้องให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมาตรการกำจัดหรือลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ก่อนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น การล้าง, การอบ หรือการฉายรังสี นอกจากนี้ยังสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย ในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการจดทะเบียน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
