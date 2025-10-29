อ่านเต็มๆ คำแถลง “ธวัช” ส.อบจ. พรรคประชาชนลาออก ขอโทษประชาชน
ธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 พรรคประชาชนลาออกแล้ว เซ่นเหตุทำร้ายอดีตแฟนสาว ขอโทษประชาชนที่ทำให้ผิดหวัง
จากกรณีปรากฏที่มีคลิปของนายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพักบนโซฟาด้วยการตบตีและถีบใส่ โดยในคลิประบุว่าเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวปฏิเสธให้การสัมภาษณ์อ้างคำสั่งผู้ใหญ่
ทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่า นายธวัช ได้โพสต์ข้อความลาออกแล้ว โดยระบุว่า “วันนี้ผมขอแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ต้องขออภัยต่อประชาชนและคณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อสิ่งที่เกิดครับ“
พร้อมกันนี้ยังได้แนบเอกสารระบุว่า “ผมนายธวัช ศรีช่วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย ขอใช้คำ แถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏเป็นข่าว ตามสื่อต่างๆ ซึ่ง เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผมต่ออดีตแฟนสาวตามที่ปรากฏบนสื่อทั่วไปนั้น
ผมขอสารภาพและยอมรับด้วยความรู้สึกผิดอย่างที่สุดว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดพลาดอย่าง ร้ายแรงที่เกิดจากความขาดสติและอารมณ์ชั่ววูบของผมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใด ๆ มาอ้างได้ การกระทำของผมเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นการทำลายคุณค่าของความเป็น มนุษย์และ หลักการชุดคุณค่าอุดมการณ์ที่พรรคยึดถือ เพื่อให้เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อ ความเสียหายที่ เกิดขึ้น และเพื่อมิให้พรรคประชาชน ต้องได้รับความ ต่างพร้อย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัวที่เลวร้าย ของผมโดยไม่ตั้งใจนี้
ดังนั้น ผมจึงขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากนี้ ผม จะยุติบทบาททางการเมืองในนามของพรรคประชาชนอย่างเด็ดขาด
สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความสำนึกผิด:
ต่ออดีตแฟนสาว: ผมขอโทษต่อการทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงที่ได้กระทำลงไป
ต่อพรรคประชาชน: ทั้งผู้บริหาร สมาชิกพรรค และ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ผมขออภัยอย่างสูงที่ทำให้พรรคต้องได้รับผลกระทบและความด่างพร้อยจากพฤติกรรม ส่วนตัวของผม
ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่: ผมขอโทษที่ทำให้เกิดความผิดหวังในฐานะตัวแทนของท่าน และขออภัย ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ส.อบจ.ที่ท่านมอบความไว้วางใจให้
ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความ เสียหายที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก
- ‘ก้าวไกล’ ลงดาบ ‘เกรียงไกร-สิริน’ สองสมาชิก ล่วงละเมิดทางเพศ-ทำร้ายร่างกาย
- ‘สิริน-แฟนสาว’ ย่องถอนแจ้งความ แจ้งเกิดจากความเข้าใจผิด ตร. ยันยอมความไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: