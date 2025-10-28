เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ
เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ยืนยัน ยังตกแต่งไม่เสร็จ ย้ำเป็นการปรับโทนสีในหลายจุด ช่วงถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
จากกรณีดราม่าร้อนในโลกโซเชียล ที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังพบว่าประติมากรรมสวนดอกไม้ที่ถูกจัดตกแต่งขึ้นเพื่องาน ยี่เป็ง 2568 บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ กลางเมืองเชียงใหม่ ถูกเจ้าหน้าที่พ่นสีดำทับจนหมด ล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลแล้ว
ในวันนี้ (28 ต.ค. 68) นายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประดับตกแต่งเมือง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่กำลังจะมาถึง ควบคู่ไปกับการ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยประติมากรรมดอกไม้ที่ถูกพ่นสีดำทับลงไปนั้นยังอยู่ในระหว่างการตกแต่งและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากนี้จะมีการนำดอกไม้สีขาวมาประดับเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัย อีกทั้งในบริเวณอื่น ๆ ก็จะมีการเปลี่ยนโทนสีให้ไปในทางเดียวกันด้วย อาทิ
- ซุ้มไฟถนนท่าแพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเน้นโทนสีขาว
- ประตูช้างเผือก ทาสีรูปปั้นช้างจากเดิมสีชมพู ให้เป็นสีขาว และปรับรูปแบบสวนดอกไม้
ในส่วนของ งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายนนี้ นายกเล็กเชียงใหม่ ยืนยันว่า ยังคงมีการจัดงานตามปกติ โดยเฉพาะการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ แต่จะงดการแสดง และกิจกรรมรื่นเริงบางส่วน เช่น การประกวดซุ้มประตูป่า, การประกวดโคม และการปล่อยกระทงสาย เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: