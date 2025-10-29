ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน
ดราม่าไม่จบ เทศบาลเชียงใหม่พ่นสีดำทับดอกไม้ ลามถึงขอบถนนขาว-แดง ล่าสุด ยอมรื้อดอกไม้ออกทั้งหมดแล้ว เร่งปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม ก่อนงานประเพณีเดือนยี่เป็ง 2568
หลังจากที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พ่นสีสเปรย์สีดำทับดอกไม้และผีเสื้อประดับไฟบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งการปรับรูปแบบซุ้มไฟ ‘ทิพยรัศมีเวียงพิงค์’ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง 2568 บางส่วนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม แต่ดูเหมือนดราม่าจะไม่จบง่าย ๆ เพราะมีชาวเน็ตบางส่วนสังเกตเห็นว่าสีขอบถนนเป็นสีแดงขาวจุดเดียวกับที่จัดแสดงดอกไม้ก็ถูกทาพ่นเป็นสีดำเช่นเดียวกัน
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบของตกแต่งบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐใน 3 ช่วงเวลา ของวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา เผยภาพการดำเนินงานของเทศบาลเชียงใหม่ในช่วงเช้ามีการพ่นสีสเปรย์สีดำทับดอกไม้และผีเสื้อประดับไฟ จากนั้นช่วงบ่ายมีการทาสีขาวทับขอบถนนเป็นสีแดงขาวซึ่งเป็นเครื่องหมายจราจร กระทั่งช่วงค่ำของวันเดียวกันรื้อดอกไม้ออกทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ความเห็นชาวเน็ตไปในทิศทางเดียวกันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมาะสม เช่น “สถานที่ไม่เกี่ยวเลย อายแทน ไม่รู้คิดได้ยังไง มัดผ้าผูกผ้าก็ทำไป จะไม่ว่าเลย ถามคนเชียงใหม่บ้าง คิดบ้างนะเวลาจะทำอะไร”, “การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายทางจราจรมีโทษทางกฎหมายหรือเปล่า?” และ “ขาวแดงมันก็อยู่ของมันปกติ เอาคืนมาเหมือนเดิมค่ะ อย่าแย่ไปกว่านี้เลย”
ขณะนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งปรับปรุงรูปแบบการตกแต่งเมืองให้เหมาะสมและงดงามสมพระเกียรติ กรณีการปรับรูปแบบซุ้มไฟทิพยรัศมีเวียงพิงค์ และการตกแต่งเมืองในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะจัดงานให้เหมาะสมและอยู่ในบรรยากาศแห่งความอาลัย ภายใต้แนวคิดสายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบและสีสันของซุ้มไฟและโคมประดับให้สะท้อนเอกลักษณ์ล้านนา และ สมพระเกียรติ พร้อมทั้ง ปรับแนวทางการตกแต่งเมืองให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ในปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความรำลึกและความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ เมื่อการปรับแก้เสร็จสิ้นจะนำมาติดตั้งให้แล้วเสร็จทันก่อนพิธีเปิดงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนทุกท่าน และขอยืนยันว่ายี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้จะเป็นงานที่งดงาม สมพระเกียรติ และเคารพในทุกมุมมองของผู้คน
สำหรับงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายนนี้ ยังคงมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้แก่ การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ, การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า, พิธีขอขมาแม่น้ำปิง, การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา เป็นต้น ภายในงานยังคงมีขบวนแห่กระทงใหญ่ แต่จะปรับลดโทนสีและไม่มีการแสดงประกอบ
