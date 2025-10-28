ดราม่า เชียงใหม่พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ยันแค่ปรับโทนสี คงวัฒนธรรมเดิม
ถกสนั่น เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้สีดำพ่นทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ยันแค่ปรับโทนสี การตกแต่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คงวัฒนธรรม-จัดขบวนแห่กระทงเหมือนเดิม งดการแสดงประกอบ
เกิดกระแสดราม่าวิจารณ์อย่างหนัก กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการพ่นสีสเปรย์สีดำทับดอกไม้และผีเสื้อประดับไฟบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ เพื่อแสดงความอาลัยในการจัดงานประเพณียี่เป็ง ทำให้ชาวเน็ตมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมาะสมและขาดวิสัยทัศน์ ล่าสุด นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ยืนยันว่าการตกแต่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และประกาศปรับรูปแบบการจัดงานยี่เป็งทั้งหมดให้เหมาะสมกับสถานการณ์
จากกรณีที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบซุ้มไฟทิพยรัศมีเวียงพิงค์สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา และการตกแต่งเมือง โดยมีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนรูปแบบซุ้มไฟ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ให้เหมาะสม ภายใต้แนวคิด สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์ เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ยอมรับว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับทราบถึงกระแสวิจารณ์เรื่องการนำสีสเปรย์สีดำมาพ่นทับดอกไม้แล้ว และยืนยันว่าจุดดังกล่าวเป็นเพียงการปรับลดโทนสี ทั้งสี่เหลี่ยมคูเมือง ประตูช้างเผือก ถนนท่าแพเองก็ตามและตามเส้นทางของขบวนใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับการถวายความอาลัย
พร้อมอัปเดตเพิ่มเติมว่า การตกแต่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มีการนำตัวการ์ตูนหลากสีสันออกและพ่นสีดำสลับกับสีขาวทับดอกไม้ รวมทั้งจะประดับดอกไม้สีขาวที่เป็นดอกไม้จริงเพิ่มเติมในจุดดังกล่าว พร้อมนำบทพูดที่เป็นการแสดงการถวายความอาลัยมาเสริม
นอกจากนี้ ได้ปรับสีของรูปปั้นช้างที่เคยเป็นสีชมพูให้เป็นสีขาวเรียบร้อยแล้ว, ปรับลดโทนสีกระทงตามคูเมืองจากสีชมพูลดโทนสีลง และปรับรูปแบบซุ้มประดับที่ถนนท่าแพ เพื่อแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติ
สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ในวันที่ 4- 6 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้แนวคิด ‘สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์’ เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ได้แก่
- การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า
- การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา
- พิธีขอขมาแม่น้ำปิง
- การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา
- การปล่อยกระทงสาย
- พิธีตั้งธรรมหลวง
- การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด
- พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการดที่ยวชมงานยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่าจะยังคงวัฒนธรรมดั่งเดิมและขบวนแห่กระทงใหญ่เช่นทุกปี แต่จะปรับลดโทนสีและไม่มีการแสดงประกอบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง
- คณะอักษรจุฬาฯ แต่งกลอนสุดไพเราะ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
- ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: