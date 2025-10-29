สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.
สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม. เพื่อลดอุบัติเหตุชนกันบนทางเท้า โดยเล็งใช้ปีหน้า
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักข่าว บลูวิน รายงานว่า ประเทศสโลวาเกีย เตรียมวางแผนจะใช้กฎหมายกำหนดความเร็วสำเร็จคนเดินบนทางเท้า โดยไม่ให้ประชาชนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคาดว่ากฎหมายนี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม
นายโลโบเมียร์ วาซนี สมาชิกรัฐสภา กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนทางเท้า หลังจากที่พวกเขาได้รับรายงานอุบัติเหตุประชาชนชนกับผู้ใช้สกูตเตอร์บ่อยขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลกับประชาชนที่เดิน ใช้สกูตเตอร์ ใช้สเกต รวมไปถึงผู้ขับขี่จักรยาน ซึ่งอนุญาตให้ขับบนทางเท้าสโลวาเกียได้
ทั้งนี้ยังไม่ได้ระบุว่าหากประชาชนละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะโดนโทษสูงสุดอย่างไร และยังไม่มีการระบุว่าจะวัดความเร็วประชาชนอย่างไร
อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านมองว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่มีประสิทธิภาพ โดยระบุว่า “6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่การวัดการจราจร แต่เป็นเรื่องตลก” พร้อมชี้ด้วยว่าทางออกที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นการทำเส้นทางให้จักรยานที่ดีกว่านี้
