สุดโหด แพลตฟอร์มของเล่นจีนเรียกร้อง ‘คลิปตบลูก’ เพื่อแลกกับการคืนเงิน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 09:50 น.
56

ชาวเน็ตวิจารณ์แบบจัดดเต็ม เมื่อแพลตฟอร์มของเล่นในจีน เรียกร้องขอให้ส่ง “คลิปตบลูก” เพื่อแลกกับการคืนเงินสินค้าที่เด็กแอบซื้อ

แพลตฟอร์มขายของมือสองรายใหญ่ของจีนได้จุดชนวนความขัดแย้งในโลกออนไลน์ หลังจากถูกกล่าวหาว่าเรียกร้องให้ผู้เป็นแม่ส่งวิดีโอตบหน้าลูกตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 นาที เพื่อเป็นเงื่อนไขในการดำเนินการขอคืนเงิน

เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน เมื่อ หลี่ หยุน แม่ของเด็กหญิงวัย 11 ปี ที่ไม่เปิดเผยชื่อ พยายามขอเงินคืนหลังจากพบว่าลูกสาวแอบใช้เงินไปกว่า 500 หยวน (ประมาณ 2,300 บาท) เพื่อซื้อการ์ดสะสมบนแอปพลิเคชัน Qiandao ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการซื้อขายของเล่นและของสะสมมือสองในจีน

เมื่อหลี่ติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงินสำหรับการซื้อที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียง 2 ชั่วโมง ผู้ขายกลับกล่าวหาเธอว่า “แสร้งทำเป็นผู้เยาว์เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้ออย่างมีเจตนาร้าย” และตอบกลับด้วย “ประกาศการคืนเงินสำหรับผู้เยาว์” ซึ่งมีข้อเรียกร้องที่บ้าคลั่งดังนี้

  1. วิดีโอตบหน้า : เรียกร้องวิดีโอที่ผู้ปกครองตบหน้าลูกเป็นเวลา 5 นาที โดยระบุอย่างชัดเจนว่า “วิดีโอต้องไม่หยุดชะงัก และเสียงตบต้องได้ยินอย่างชัดเจน”
  2. วิดีโอตำหนิ : เรียกร้องวิดีโอที่ผู้ปกครองดุด่าลูกด้วยความโกรธอย่างน้อย 3 นาที โดยเห็นทั้งพ่อแม่และเด็กชัดเจนในกล้อง
  3. จดหมายขอโทษ : เรียกร้องจดหมายขอโทษที่เขียนด้วยลายมือจากเด็ก 1,000 ตัวอักษร พร้อมลายเซ็น, ลายนิ้วมือ และต้องให้พ่อแม่และเด็กอ่านออกเสียง

เมื่อหลี่ไปขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของแพลตฟอร์ม ก็ได้รับคำตอบว่า “ขออภัย ทางแพลตฟอร์มไม่สามารถบังคับใช้มาตรการใดๆ ได้ เราแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาและสื่อสารกันโดยตรง”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม บริษัท Qiandao ออกแถลงการณ์ว่า “ข้อพิพาทนี้เกิดจากการซื้อขายส่วนตัวมือสอง” และกล่าวว่า “ประกาศการคืนเงินสำหรับผู้เยาว์” ดังกล่าว ถูกส่งโดยผู้ขายเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่กฎที่แพลตฟอร์มกำหนด โดยบริษัทให้คำมั่นว่าจะ “ชี้แนะผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม”

อย่างไรก็ตาม ฟู่ เจียน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเหอหนาน เจ๋อจิน กล่าวว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง ซึ่งห้ามความรุนแรงในครอบครัว “ข้อเรียกร้องแบบนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการยุยงและบีบบังคับให้ผู้ปกครองใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้เยาว์” เขากล่าว

แม้ว่าชาวเน็ตบางส่วนจะสนับสนุนแนวคิดนี้ โดยกล่าวว่า “ฉันสนับสนุนนะ เด็กแอบใช้เงินพ่อแม่ซื้อของ แล้วมาเรียกร้องเงินคืน ทำไมผู้ขายต้องรับผิดชอบทั้งหมด?” แต่ผู้คนส่วนใหญ่ประณามอย่างหนัก: “นี่ไม่มีขีดจำกัดแล้วใช่ไหม? ข้อเรียกร้องนี้มันไร้สาระอย่างมาก บริการหลังการขายตอนนี้ไม่ใช่การใช้เหตุผล แต่เป็นการสั่งให้ไปตีลูกตัวเองเหรอ?”

อ้างอิง : www.scmp.com

 

