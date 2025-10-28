รับบริจาคเลือด ช่วย ‘สารวัตรมัน’ อดีตนักมวยชื่อดัง ญาติเผยใช้ไป 20 ถุงไม่พอ
วอนช่วยเหลือ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ หรือ สารวัตรมัน อดีตแชมป์มวยดัง ขาดเลือดอย่างหนัก ญาติเผยใช้ไปกว่า 20 ถุงแล้วไม่พอ ขอรับบริจาคทุกกรุ๊ปเลือดที่โรงพยาบาลลตำรวจ กรุงเทพฯ
โลกโซเชียลส่งต่อข้อความขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สำหรับ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด หรือที่รู้จักกันในชื่อวงการมวยว่า ‘ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม’ อดีตนักมวยดัง ขณะนี้เจ้าตัวกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ และต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน
คนรู้จักของ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Eakawong Sungreang เพื่อขอรับบริจาคโลหิต โดยระบุว่า พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด (สารวัตรมัน) ใช้ไป 20 กว่าถุงแล้วไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์จากเพื่อน ๆ และ อาจารย์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร บริจาคได้ที่โรงพยาบาลตำรวจ (กรุงเทพมหานคร) สามารถบริจาคเลือดได้ทุกกรุ๊ป
“ด่วน ขอความช่วยเหลือ เพื่อน ๆ อาจารย์ ที่อยู่ กทม. ขอรับบริจาคเลือดให้พี่มัน พี่ชายผมเอง ( นายธีระพงค์ แก้วหนองเสม็ด ) ที่โรงพยาบาลลตำรวจ (กทม.) ได้ทุกกรุ๊ปเลือดเพราะพี่ มัน ใช้ไป 20 กว่าถุงแล้วไม่เพียงพอ จึงขอแจ้งความประสงค์รับบริจาค
ขอ ขอบคุณทุก ๆ คนครับ”
สำหรับ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นตำนานนักมวยสากลอาชีพอีกคนของไทย เคยครองตำแหน่ง แชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นแบนตัมเวท ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549 มีสถิติการป้องกันแชมป์ที่ยอดเยี่ยมหลายครั้ง โดยเคยชนะน็อกคู่ชกจากฟิลิปปินส์ถึง 2 ครั้ง และชนะคะแนนอีกหลายครั้ง ในช่วงปี 2547-2548
