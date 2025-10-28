ทราย เจริญปุระ เล่าโมเมนต์ประทับใจ เคยเต้นรำกับ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’
ทราย เจริญปุระ เล่าเหตุการณ์ประทับใจที่ วังไกลกังวล ช่วงปี พ.ศ. 2546 เผยโมเมนต์เข้าใจผิด โค้งขอ พระพันปีหลวง เต้นรำ แต่ทรงมีพระเมตตารับ
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2568 ทราย อินทิรา เจริญปุระ นักแสดงชื่อดัง เปิดเผยบันทึกความทรงจำส่วนตัว เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อเธอได้เคยเต้นรำกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง ปีพุทธศักราช 2546–2547 ที่วังไกลกังวล ขณะนั้นทรายกำลังร่วมโครงการภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทราย เจริญปุระ เล่าว่า เธอเข้าร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำ ซึ่งได้รับการกำชับให้แต่งกายสุภาพเพื่อเข้าเฝ้าฯ ภายในงานมีวงดนตรีบรรเลง และเธอถูกเชิญให้ร้องเพลง เมื่อถึงช่วงเต้นรำ ทรายได้รับสัญญาณให้ โค้งเชิญผู้ใหญ่ ลงฟลอร์ แต่เนื่องจากในห้องค่อนข้างมืด และเธอไม่คุ้นเคยกับบุคคลในงาน
“…คือห้องก็มืดมาก แล้วเราไม่รู้จักใครเลยที่โต๊ะใหญ่ เห็นมีสมเด็จกับอีก2-3ท่านนั่งอยู่ นี่ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะมากับภรรยา จะไปโค้งก็กลัวดูไม่ดี เราเลยไปโค้งขอสมเด็จฯเต้น ท่านก็หัวเราะแล้วเรียกองครักษ์มาประคองขึ้น แล้วเกาะแขนเราไปกลางฟลอร์ คนก็แหวก ๆ ทางให้ เราเองจำไม่ได้แล้วว่าเพลงอะไร แต่น่าจะเป็นเพลงฝรั่งแบบไม่ช้ามาก นี่ก็เต้นแบบก้าวชิด ก้าวชิดไปเรื่อยๆ หน้าสมเด็จฯท่าน เราก็ไม่ค่อยกล้ามอง ดูเพดานสลับก้มดูพื้นอย่างเดียวเพราะกล้วมืด ๆ ไปเหยียบเท้าท่าน…”
ทรายจึงตัดสินใจโค้งกราบทูลขอเชิญ สมเด็จฯ (พระพันปีหลวง) ด้วยตนเอง พระองค์ทรงพระสรวล (ยิ้ม) และทรงรับไมตรี ทรงประทับเกาะแขนทรายลงฟลอร์เต้นรำ
หลังจากนั้น ท่านมุ้ย (ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล) ผู้กำกับภาพยนตร์ ได้เข้ามากระซิบกับเธอในภายหลัง ท่านมุ้ยบอกว่า ความจริงแล้วตั้งใจให้ทรายไปเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ใช่ “สมเด็จฯ”
ทราย เล่าต่อว่า หลังเต้นรำเสร็จ เมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับ ทรงมีรับสั่งสั้น ๆ ชวนเธอว่า “คราวหน้ามาเต้นรำด้วยกันอีกนะจ๊ะ” เหตุการณ์นี้สร้างความซาบซึ้งใจให้เธออย่างมาก
ภายหลัง เธอยังได้รับพระราชทาน หลวงปู่ทวด (ตรา ส.ก.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ในต่างจังหวัด
ทราย ย้ำว่า นี่คือ ครั้งหนึ่งในชีวิต ของเธอ เธอคิดอยู่นานก่อนตัดสินใจเผยแพร่เรื่องนี้ต่อสาธารณะในช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา
- สรุปขั้นตอน ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม
- วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: