“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”
“เบนซ์ พรชิตา” โพสต์ภาพและข้อความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เผยความทรงจำที่ภาคภูมิใจที่สุดครั้งถวายงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
27 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ หลังการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหล่าคนบันเทิงต่างพร้อมใจกันออกมาแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่เคยได้ถวายงานรับใช้พระองค์
ล่าสุด นักแสดงสาวมากฝีมือ เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความอันสุดซึ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อบอกเล่าถึงความทรงจำอันทรงเกียรติที่เธอและครอบครัวต่างภูมิใจไม่เคยลืม
เบนซ์ พรชิตา เผยว่า “เป็นบุญมากที่ในชีวิตนี้ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย รูปนี้เป็นรูปที่ตั้งเอาไว้ในบ้านเสมอเพราะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเรา ขอเป็นตัวแทนครอบครัวน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะ”
หลังจากที่ เบนซ์ พรชิตา ได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไป ก็มีแฟนๆ และชาวเน็ตจำนวนมาก ต่างเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างท่วมท้น พร้อมทั้งชื่นชมในความเป็นสิริมงคลที่เธอและครอบครัวเคยได้รับ
