ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี
เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” ถูกตำรวจบางซื่อสะกดรอยก่อนตามตะครุบตัวพร้อมหมายจับ หลังพิรุธจงใจให้แม่บ้านวางยาพิษ ก่อเหตุพยายามฆาตกรรมสามี
วานนี้ (26 ต.ค.) พ.ต.ต.มานพ เกิดประโคน สว.สส.สน.บางชื่อ นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ อายุ 58 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ที่ 128/2568 ลงวันที่ 4 กันยายน 2568 ข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง ย่านราชเทวี กทม.
โดยพฤติการณ์นั้นจากรายงานผู้ต้องหามาปรากฏตัวบริเวณสถานที่จับกุม ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบและเมื่อไปถึงก็พบผู้ต้องหาลักษณะรูปพรรณตรงกับที่สายลับแจ้งมาจึงแสดงตัวพร้อมกับหมายจับ
ผู้ต้องหาตรวจสอบหมายจับแล้วจึงยอมรับว่า ตนเป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นจริงและไม่เคยถูกจับในความผิดนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิให้ทราบก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อ 12 มิ.ย.68 ได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีของน.ส.นันทวรรณชยา มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หมูสี จ.นครราชสีมาว่า ผู้ต้องหาซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรเพราะจบการศึกษาด้านแพทย์แผนไทย และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนี้ ได้ใช้ให้แม่บ้านวางยาพิษเพื่อพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุเกิดที่ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567.
