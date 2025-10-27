บันเทิง

นก สินจัย น้ำตาคลอ ส่งเสด็จ พระพันปีหลวง ภูมิใจสูงสุด เคยถวายงานใกล้ชิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 11:13 น.
82
นก สินจัย นางเอกอาวุโสเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพระบรมศพ เผยความผูกพันงานศิลปาชีพและผ้าไทย ยกย่องทรงเป็นแบบอย่าง "ผู้หญิงทำงาน"
ภาพจาก : IG/@noksinjai

นก สินจัย นางเอกอาวุโสเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพระบรมศพ เผยความผูกพันงานศิลปาชีพและผ้าไทย ยกย่องทรงเป็นแบบอย่าง “ผู้หญิงทำงาน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2568 นก สินจัย เปล่งพานิช นักแสดงอาวุโส เดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า

“26 ตุลาคม 2560……….26 ตุลาคม 2568 กราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

นก สินจัย น้ำตาคลอ ส่งเสด็จ
ภาพจาก : IG/@noksinjai

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #น้อมถวายความอาลัย ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา๒๑นาฬิกา๒๑นาที”

นอกจากนี้ นก สินจัย ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายสำนัก ภายหลังขบวนเคลื่อนพระบรมศพผ่านพ้นไป เธอกล่าวว่ารู้สึก “ใจหายและเสียใจ” แม้จะพยายามทำใจไว้บ้างแล้ว จากการที่พระองค์ทรงพระประชวรมาอย่างยาวนาน วันนี้จึงตั้งใจมาส่งเสด็จและถวายความอาลัยอย่างสมบูรณ์ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง

นก สินจัย นางเอกอาวุโส โพสต์แสดงความอาลัย
ภาพจาก : IG/@noksinjai

นก สินจัย กล่าวว่า เธอรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิต ที่เคยมีโอกาส ได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิด ในหลายโอกาส ทั้งการแสดง และการเดินแบบผ้าไหมและผ้าไทย ในกิจกรรมของมูลนิธิศิลปาชีพ โดยเฉพาะที่พระตำหนักภูพาน พระองค์ทรงคัดเลือกและสนับสนุนผ้าจากชาวบ้านโดยตรง จากนั้นทรงนำผ้าไปให้ดีไซเนอร์ไทยตัดเย็บ แล้วให้นักแสดงและนางแบบสวมใส่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทอผ้า

นักแสดงอาวุโสยังกล่าวถึงพระราชจริยวัตรว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของ การทรงงาน ที่ทรงทำหน้าที่ทั้งงานหน้าบ้านและงานหลังบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ทรงเป็น พระกำลังใจ อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และทรงทุ่มเทให้กับงานด้านศิลปาชีพและผ้าไทย ซึ่งกลายเป็นพลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ

นก สินจัย ย้ำว่า เธอจะขอเป็นลูกที่ดีของแผ่นดิน และหากมีประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ เธอก็จะเดินทางไปอย่างแน่นอน โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ นก สินจัย มีอาการน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลา เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและชุมชนผู้ทอผ้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นก สินจัย น้ำตาคลอ ส่งเสด็จ พระพันปีหลวง
ภาพจาก : IG/@noksinjai
นก สินจัย นางเอกอาวุโสเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพระบรมศพ 2025
ภาพจาก : IG/@noksinjai
นก สินจัย น้ำตาคลอ ส่งเสด็จ 'พระพันปีหลวง' 2568
ภาพจาก : IG/@noksinjai
นก สินจัย เปิดใจ
ภาพจาก : IG/@noksinjai
นก สินจัย กลั้นน้ำตาไม่ไหว
ภาพจาก : IG/@noksinjai

ข้อมูลและรูปภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใบแดงชนาธิป ข่าวกีฬา

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

6 นาที ที่แล้ว
&quot;แพทองธาร&quot; เผย &quot;ทักษิณ&quot; เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

“แพทองธาร” เผย “ทักษิณ” เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

16 นาที ที่แล้ว
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน ท่องเที่ยว

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

25 นาที ที่แล้ว
&quot;บอสณวัฒน์&quot; โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เริ่ม 27 ต.ค. ทุกวัน 08.30-16.00 น. เช็กขั้นตอน-การแต่งกายที่นี่ ข่าวในพระราชสำนัก

สรุปขั้นตอน ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินคน หนุ่มนิวยอร์กฆาตกรรมแฟนสาว-ลูกชายวัย 4 วัน ด้วยการบีบคอ-จุดไฟเผา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพิการทวงเยียวยาแพทองธาร ข่าวการเมือง

แพทองธาร แต่งดำเยี่ยมทักษิณ เจอลุงผู้พิการปรี่ทวงเยียวยาร่วมแสน ปมประชันหน้ายิ่งเศร้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ๊ก ภานุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง บันเทิง

ดุ๊ก ภาณุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

ดราม่า “หมิว พรปวีณ์” ถอนตัวซีเกมส์ 2025 สุดทนกับส.แบดมินตัน ‘วิว-เมย์’ โดนหักเบี้ยเลี้ยงเหลือ 6 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง ประกาศเลื่อนงานแต่ง 1 ปี บันเทิง

สมปอง ขอเลื่อนงานแต่ง 1 ปี ล้มแผนวิวาห์ ชี้ บรรยากาศตอนนี้สนุกไม่ได้จริง ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; อัดรัฐบาล ล้มเหลวเจรจากับกัมพูชา ไม่สงวนสิทธิยกเลิก MOU 2543 หวั่นไทยเสียดินแดนถาวร ข่าว

“ปานเทพ” อัดรัฐบาล ล้มเหลวเจรจากับกัมพูชา ไม่สงวนสิทธิยกเลิก MOU 2543 หวั่นไทยเสียดินแดนถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ให้ พลเอก ชาติชาย น้าวแสง นายทหารราชองครักษ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ “พลเอก ชาติชาย น้าวแสง” พ้นหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ คู่บารมี สมเด็จพระพันปีหลวง รังสรรค์ผ้าไทยสู่แฟชั่นโลก ต้นกำเนิด ชุดไทยพระราชนิยม แฟชั่นและความงาม

ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ คู่บารมี สมเด็จพระพันปีหลวง รังสรรค์ผ้าไทยสู่แฟชั่นโลก ต้นกำเนิด ชุดไทยพระราชนิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝีพายแข่งเรือท่าตูม สุรินทร์ ข่าว

ระดมค้นหา 3 วัน กลางกระแสน้ำเชี่ยว สุดท้ายเศร้า! เปิดคลิปนาทีพบร่าง 2 ฝีพายแข่งเรือท่าตูม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินเปิดจองกระปุกแสงแห่งการออม 27-30 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

ออมสิน เปิดลงทะเบียนรับกระปุก 27-30 ต.ค.นี้ จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;Boots&#039; หลักสูตรนาวิกน้องใหม่ ของ Netflix ถูกเพนตากอนโจมตีว่าเป็น &quot;ขยะ Woke&quot; แต่กลับฮิตติดชาร์ตอันดับ 2 สหรัฐฯ อ่านปมขัดแย้งคำตอบจากผู้สร้าง บันเทิง

ยิ่งด่ายิ่งดัง ‘Boots’ ซีรีส์ทหารเกย์ Netflix พุ่งติดชาร์ต หลังเพนตากอนสับ “ขยะ Woke”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เทียบเลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 สรุปเลขเด่น 2 กลุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแจ้งยกเลิก &quot;ราตรีเพลินเพลง&quot; และละครเพลง &quot;HARRIS THE MUSICAL&quot; ที่กำหนดจัด 19 ธ.ค. 68 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยิ่งใหญ่ ! คลิปพิธีแห่พระรอบเมือง “อ๊ามจุ้ยตุ่ย” ม้าทรง 2,500 องค์โร่โชว์อภินิหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเคลมชุดลายธงชาติไทยที่ลิซ่าใส่ในคอนเสิร์ต บันเทิง

เคลมไว! ลิซ่าใส่ชุดลายธงชาติไทย เขมรโผล่เมนต์ ขอบคุณที่ไม่ลืมกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานพลุพัทยา 2568 ยกเลิกไหม เช็กมาตรการล่าสุด จากเมืองพัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ ขอบคุณร้านค้า ไม่ฉวยโอกาส โก่งราคาชุดดำ พร้อมสั่งคุมเข้ม หากเจอโดนโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทำความรู้จัก “แร่แรร์เอิร์ธ” ขุนทรัพย์หายากในไทย องค์ประกอบสำคัญของโลกเทคโนโลยี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 11:13 น.
82
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบแดงชนาธิป

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
&quot;แพทองธาร&quot; เผย &quot;ทักษิณ&quot; เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

“แพทองธาร” เผย “ทักษิณ” เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button