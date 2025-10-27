นก สินจัย น้ำตาคลอ ส่งเสด็จ พระพันปีหลวง ภูมิใจสูงสุด เคยถวายงานใกล้ชิด
นก สินจัย นางเอกอาวุโสเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพระบรมศพ เผยความผูกพันงานศิลปาชีพและผ้าไทย ยกย่องทรงเป็นแบบอย่าง “ผู้หญิงทำงาน”
วันที่ 26 ตุลาคม 2568 นก สินจัย เปล่งพานิช นักแสดงอาวุโส เดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“26 ตุลาคม 2560……….26 ตุลาคม 2568 กราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #น้อมถวายความอาลัย ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา๒๑นาฬิกา๒๑นาที”
นอกจากนี้ นก สินจัย ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายสำนัก ภายหลังขบวนเคลื่อนพระบรมศพผ่านพ้นไป เธอกล่าวว่ารู้สึก “ใจหายและเสียใจ” แม้จะพยายามทำใจไว้บ้างแล้ว จากการที่พระองค์ทรงพระประชวรมาอย่างยาวนาน วันนี้จึงตั้งใจมาส่งเสด็จและถวายความอาลัยอย่างสมบูรณ์ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
นก สินจัย กล่าวว่า เธอรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิต ที่เคยมีโอกาส ได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิด ในหลายโอกาส ทั้งการแสดง และการเดินแบบผ้าไหมและผ้าไทย ในกิจกรรมของมูลนิธิศิลปาชีพ โดยเฉพาะที่พระตำหนักภูพาน พระองค์ทรงคัดเลือกและสนับสนุนผ้าจากชาวบ้านโดยตรง จากนั้นทรงนำผ้าไปให้ดีไซเนอร์ไทยตัดเย็บ แล้วให้นักแสดงและนางแบบสวมใส่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทอผ้า
นักแสดงอาวุโสยังกล่าวถึงพระราชจริยวัตรว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของ การทรงงาน ที่ทรงทำหน้าที่ทั้งงานหน้าบ้านและงานหลังบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ทรงเป็น พระกำลังใจ อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และทรงทุ่มเทให้กับงานด้านศิลปาชีพและผ้าไทย ซึ่งกลายเป็นพลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ
นก สินจัย ย้ำว่า เธอจะขอเป็นลูกที่ดีของแผ่นดิน และหากมีประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ เธอก็จะเดินทางไปอย่างแน่นอน โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ นก สินจัย มีอาการน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลา เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและชุมชนผู้ทอผ้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ
- กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง
- พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข้อมูลและรูปภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: