วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสวรรคตให้คนไทยรับรู้ถึง 2 ครั้ง ในห้วงเวลาห่าง 9 ปี 11 วัน

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 17:44 น.
87
แฟ้มภาพ

ประวัติ วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสวรรคต กับการทำหน้าที่สำคัญอีกครั้ง หลัง 9 ปีกับ 11 วันผ่าน หน้าที่ประกาศข่าวใหญ่ให้คนไทยได้รับทราบกลับมาอีกครั้งชนิดจับขั้วหัวใจนักสื่อสารมวลชน

การประกาศข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 โดยผู้ประกาศข่าวอาวุโส วีระศักดิ์ ขอบเขต รับทำหน้าที่ประกาศข่าวสำคัญของชาติอีกครั้ง หลังจาก 9 ปีก่อนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญครั้งใหญ่เมื่อครั้งประกาศข่าวในพระราชสำนัก เรื่อง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

วีระศักดิ์ เคยให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปิดใจถึงการทำหน้าที่เมื่อ 13 ต.ค.59 โดยยอมรับว่า หนนั้นเป็นการอ่านข่าวที่ความรู้สึกเครียด-และกดดันมากว่าจะทำได้หรือไม่ได้ แม้จะใช้เวลาสั้น ๆ แต่เป็นสิ่งที่ยากกว่าจะผ่านมาได้ ตนพยายามทำหน้าที่จนเสร็จแต่เมื่อกล้องตัดภาพไปก็ต้องก้มลงฟุบไปตรงนั้นและร้องไห้ออกมา

กระทั่งตอนนี้ เมื่อประชาชนได้เห็นผู้ประกาศข่าวท่านเดิม กลับมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญแบบเดิมอีกครั้งจึงเกิดเป็นภาพที่บีบหัวใจอย่างมาก

ขอบคุณคลิป : รายการตอบโจทย์ : วันฟ้าหม่น แผ่นดินสะเทือน “13 ตุลาคม 2559” (13 ต.ค. 60) สถานีดทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เดินตามพ่อ” ยังได้นำเรื่องราวการทำหน้าที่ซึ่งสุดแสนเจ็บปวดของผู้ประกาศข่าวสวรรคตในพระราชวังมาย้อนเล่าความรู้สึกอีกครั้ง โดยระบุ “ย้อนเหตุการณ์ การอ่านข่าวที่ใจสลายที่สุด กับข่าวที่ไม่อยากมีใครได้ยิน คุณวีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) กับการทำหน้าที่ ที่สุดแสนจะเจ็บปวดที่สุดในชีวิต”

ผู้ประกาศข่าวสวรรคต ร.9
แฟ้มภาพ Facebook @เดินตามพ่อ

การประกาศข่าวสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นั้น ผู้ประกาศข่าวรายนี้ถึงกับสารภาพว่า ตอนที่อ่านประกาศจบ ตนเองล้มฟุบไปเลย

“ผมมีสมาธิ ทำหน้าที่ในหน้าจอ ทุกอย่างออกมาโอเค แต่ว่าเบื้องหลังแย่มาก ซึ่งก็ยังดีตรงที่ว่า พอประกาศเสร็จสิ้นแล้วมีการตัดเข้าสารคดีต่อเลย เวลานั้นเมื่อผมอ่านประกาศเสร็จ ผมก็ฟุบไปเลย มันยากมาก มันเป็นเรื่องที่ยากมาก ในการต้องทำหน้าที่ประกาศเรื่องนี้ แต่ผมตั้งใจว่า ผมจะทำหน้าที่ถวายงานอย่างดีที่สุด

“แค่คิดก็เกินจะรับแล้ว ผมไม่อยากรับหน้าที่แบบนี้ ก่อนที่ผมจะสื่อสารออกไป ตัวผมเองก็แย่ ข่าวสารแบบนี้ เราก็ไม่อยากรับ แต่พอผมต้องทำหน้าที่สื่อสารในข่าวที่ทุกคนไม่อยากได้ยินให้คนทั้งประเทศได้ยิน ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย!”

การสัมภาษณ์ของวีระศักดิ์กับไทยรัฐออนไลน์เมื่อราว 9 ปีที่แล้วจำเป็นต้องพักหยุด เนื่องจากน้ำตาเและเสียงสะอื้น ทำให้การพูดคุยต้องหยุดลงชั่วขณะ เหตุการณ์สุดเศร้าครั้งนี้ทีมข่าวไทยรัฐถึงกับยอมรับว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งนักทั้งนักข่าวผู้สัมภาษณ์และแหล่งข่าวผู้ให้สัมภาษณ์ต่างต้องขอเวลาทำสมาธิและทำใจในการพูดคุยกันอีกครั้งเป็นเวลาครู่ใหญ่ ก่อนจะเปิดใจสัมภาษณ์กันในเวลาต่อมา

ตัดกลับมาที่เมื่อ 25 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา บนโลกออนไลน์พากันแชร์เนื้อหาที่ชื่นชมการทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยระบุ “ป๋อง วีระศักดิ์ ต้องแกร่งแค่ไหน ที่ประกาศข่าวใหญ่ให้คนไทยได้รับรู้ถึง 2 ครั้ง ในเวลาห่างกันแค่ 9 ปี 11 วัน ขนาดเราเป็นแค่ผู้ฟังยังรู้สึกเสียใจจนพูดไม่ออก แต่คุณวีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้อ่านข่าวในพระราชสำนักประจำช่อง NBT กลับต้องนั่งอ่านด้วยเสียงมั่นคงที่สุดในชีวิต ด้วยถ้อยคำชัดเจน และสำรวม โดยเบื้องหลังความนิ่งมีเรื่องที่หลายคนไม่รู้ ในครั้งเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

“หลังคุณวีระศักดิ์อ่านข่าวจบ “เขาได้ฟุบหน้าลงร้องไห้อยู่บนโต๊ะทันที ! เพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้อ่านข่าวแต่ยังเป็นเสียงที่พูดแทนแผ่นดิน ..เสียงที่แม้คุ้นเคย น่าฟัง แต่ไม่มีใครอยากได้ยิน”

ผู้ประกาศข่าวการสวรรคตทั้ง 2 ครั้ง ของรัชกาลที่ 9 และ พระพันปีหลวง
แฟ้มภาพ @Facebook

สำหรับ วีระศักดิ์ ขอบเขต ชื่อเล่น “ป๋อง” ผู้ประกาศข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 และข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันอ่านข่าวในพระราชสำนักให้กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2516 ปัจจุบันอายุ 52 ปี มีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยเป็นนักข่าวสังคมสายการศึกษา ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

จากนั้นย้ายไปอยู่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 ซึ่งในช่วงนั้นรับหน้าที่เป็นนักข่าวสายการเกษตร และผู้ประกาศข่าวเยาวชน ตามลำดับก่อนจะออกจากวงการไประยะหนึ่ง เพื่อทำธุรกิจส่วนตัวแล้วกลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเมื่อ ปี 2549.

วีระศักดิ์ ขอบเขต ประวัติ
แฟ้มภาพ
ผู้ประกาศข่าวสวรรคต พระพันปี
แฟ้มภาพ

