แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง
สรุปแนวทางข้าราชการไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 1 ปี แต่งกายอย่างไร ชุดกากีต้องติดปลอกแขน ติดริบบิ้นหรือไม่
ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต รัฐบาลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ
รัฐบาลกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ส่วนประชาชนทั่วไป ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือแต่งกายโทนสีสุภาพเป็นเวลา 90 วัน
สำหรับสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน
แนวปฏิบัติการแต่งกายสำหรับข้าราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ แบ่งตามสถานการณ์ ดังนี้
- กรณีเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง โดยจะต้องสวม “ปลอกแขนไว้ทุกข์” สีดำ
- กรณีปฏิบัติราชการปกติ (สวมเครื่องแบบ) ข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เช่น ชุดสีกากี หรือชุดปกติขาว “ไม่ต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์”
- กรณีปฏิบัติราชการปกติ (แต่งกายชุดสุภาพ) หากข้าราชการไม่ได้สวมเครื่องแบบ มีข้อกำหนดดังนี้
- ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทสีดำ หากสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุม ให้ใช้สีดำ ต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์
- ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ
ชุดกากี ติดปลอกแขน หรือ ริบบิ้น อย่างไร
ประเด็นที่ข้าราชการจำนวนมากสอบถาม คือการแต่งชุดสีกากีในวันปฏิบัติงานปกติ สรุปแนวทางคือ หากสวมชุดเครื่องแบบสีกากีปฏิบัติงานในที่ตั้ง ไม่จำเป็นต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ แต่การติดริบบิ้นสีดำ (โบว์สีดำ) ขนาดเล็กที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย สามารถทำได้
การติดริบบิ้นสีดำถือเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยที่ประชาชนทั่วไปใช้ สามารถใช้ได้กับทั้งชุดเครื่องแบบและชุดสุภาพ เพื่อแสดงความอาลัย
วิธีสวมปลอกแขนที่ถูกต้อง
สำหรับ ปลอกแขนไว้ทุกข์ ใช้ในกรณีเข้าร่วมพระราชพิธี หรือกรณีข้าราชการชายแต่งชุดสุภาพ ตามระเบียบปฏิบัติราชการ จะใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ มีขนาดความกว้างประมาณ 7-10 เซนติเมตร
วิธีสวม ให้สวมไว้ที่ แขนเสื้อด้านซ้าย บริเวณเหนือข้อศอก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐควรศึกษาแนวทางปฏิบัตินี้ เพื่อให้สามารถแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวงได้อย่างถูกต้อง สมพระเกียรติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
