ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 16:05 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 16:05 น.
160
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

สรุปแนวทางข้าราชการไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 1 ปี แต่งกายอย่างไร ชุดกากีต้องติดปลอกแขน ติดริบบิ้นหรือไม่

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต รัฐบาลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ

รัฐบาลกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ส่วนประชาชนทั่วไป ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือแต่งกายโทนสีสุภาพเป็นเวลา 90 วัน

สำหรับสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน

ข้าราชการชุดสุภาพ แต่งตัวไว้ทุกข์

แนวปฏิบัติการแต่งกายสำหรับข้าราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ แบ่งตามสถานการณ์ ดังนี้

  1. กรณีเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง โดยจะต้องสวม “ปลอกแขนไว้ทุกข์” สีดำ
  2. กรณีปฏิบัติราชการปกติ (สวมเครื่องแบบ) ข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เช่น ชุดสีกากี หรือชุดปกติขาว “ไม่ต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์”
  3. กรณีปฏิบัติราชการปกติ (แต่งกายชุดสุภาพ) หากข้าราชการไม่ได้สวมเครื่องแบบ มีข้อกำหนดดังนี้
  • ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทสีดำ หากสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุม ให้ใช้สีดำ ต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์
  • ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ

ข้าราชการ แต่งชุดสีกากี ไม่ต้องสวมปลอดแขนไว้ทุขก์

ชุดกากี ติดปลอกแขน หรือ ริบบิ้น อย่างไร

ประเด็นที่ข้าราชการจำนวนมากสอบถาม คือการแต่งชุดสีกากีในวันปฏิบัติงานปกติ สรุปแนวทางคือ หากสวมชุดเครื่องแบบสีกากีปฏิบัติงานในที่ตั้ง ไม่จำเป็นต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ แต่การติดริบบิ้นสีดำ (โบว์สีดำ) ขนาดเล็กที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย สามารถทำได้

การติดริบบิ้นสีดำถือเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยที่ประชาชนทั่วไปใช้ สามารถใช้ได้กับทั้งชุดเครื่องแบบและชุดสุภาพ เพื่อแสดงความอาลัย

วิธีสวมปลอกแขนที่ถูกต้อง

สำหรับ ปลอกแขนไว้ทุกข์ ใช้ในกรณีเข้าร่วมพระราชพิธี หรือกรณีข้าราชการชายแต่งชุดสุภาพ ตามระเบียบปฏิบัติราชการ จะใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ มีขนาดความกว้างประมาณ 7-10 เซนติเมตร

วิธีสวม ให้สวมไว้ที่ แขนเสื้อด้านซ้าย บริเวณเหนือข้อศอก

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐควรศึกษาแนวทางปฏิบัตินี้ เพื่อให้สามารถแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวงได้อย่างถูกต้อง สมพระเกียรติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

แต่งชุดข้าราชการำว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

49 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

6 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

26 นาที ที่แล้ว
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงพจมาน พินทองทา ข่าว

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซินดี้&quot; เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเพจพี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ พรชิตา&quot; เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 - 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม ข่าว

ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร่แร์เอิร์ธ mou ตอบข้อสงสัย ข่าวการเมือง

เคลียร์จบทุกประเด็น MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวรรคต เดือน ตุลาคม ข่าว

“ตุลาคมอาดูร” เดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชาดา&quot; สวนกลับปมตั้ง &quot;ธรรมนัส&quot; คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ข่าว

“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง ข่าวในพระราชสำนัก

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนเรือ-รถบุปผชาติ พิธีแห่หลวงปู่ปานคลองด่าน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด พิธีหลวงปู่ปานคลองด่าน ทะเบียนเรือ-รถแห่ 115 ปี แห่งศรัทธา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เล่าประวัติ ‘พระที่นั่งพิมานรัตยา’ จาก ‘ห้องบรรทม’ ส่วนพระองค์ สู่ ‘ที่สรงน้ำพระบรมศพ’ แห่งราชวงศ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบแดงชนาธิป ข่าวกีฬา

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ เสียใจ ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

ทักษิณ เสียใจ ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราชวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน ท่องเที่ยว

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอสณวัฒน์&quot; โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 16:05 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 16:05 น.
160
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button