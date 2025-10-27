ข่าวในพระราชสำนัก

สรุปขั้นตอน ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:22 น.
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เริ่ม 27 ต.ค. ทุกวัน 08.30-16.00 น. เช็กขั้นตอน-การแต่งกายที่นี่

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เริ่ม 27 ต.ค. ทุกวัน 08.30-16.00 น. เช็กขั้นตอน-การแต่งกายที่นี่

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะ และลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ในเวลา 08.30–16.00 น.

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง”

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม มีข้อแนะนำในการเตรียมตัวและการปฏิบัติตน ดังนี้

สิ่งที่จำเป็นต้องพกติดตัว คือ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ฉบับจริง เพื่อใช้ในการผ่านจุดคัดกรอง นอกจากนี้ ควรเตรียมยาประจำตัว ร่มสีสุภาพ และน้ำดื่มให้พร้อม

เมื่อเดินทางไปถึง ประชาชนจะต้องเข้าสู่จุดพักคอยก่อน ซึ่งจัดไว้บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ฝั่งศาลฎีกา) บริเวณดังกล่าวจะมีเต็นท์และเก้าอี้จัดไว้เป็นแถวเพื่อจัดลำดับคิว

การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
สำนักพระราชวัง

จุดคัดกรองและสแกนสัมภาระ

จากนั้น ประชาชนจะเดินเข้าสู่จุดคัดกรองและสแกนสัมภาระ บริเวณหน้าศาลฎีกา หรือที่อุโมงค์หน้าพระลาน (อุโมงค์ลอดสนามหลวง) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยของการแต่งกายอีกครั้ง เมื่อผ่านจุดนี้แล้ว จะได้เข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ และผ่านจุดสแกนตรวจค้นอีกชั้นหนึ่ง

ลำดับต่อมา คือการเข้าไปนั่งรอตามเต็นท์ที่จัดไว้บริเวณหน้าศาลาสหทัยสมาคม โดยเจ้าหน้าที่จะจัดชุดนำประชาชนเข้าเป็นระยะ ๆ เพื่อเข้าสู่ศาลาสหทัยสมาคม ทำการถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง

จุดคัดกรองและสแกนสัมภาระ
ประชาชนร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระราชินี ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 (ภาพเอพี/วสันต์ วานิชกร)

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน เจ้าหน้าที่จะนำเดินออกตามเส้นทางที่กำหนด โดยใช้ทางออกทางประตูวิมานเทเวศร์

ในส่วนของข้อปฏิบัติและมารยาทขณะอยู่ในพื้นที่ ประชาชนต้องสำรวมกิริยาและงดใช้เสียง ควรก้มศีรษะถวายคำนับทั้งก่อนและหลังการถวายสักการะ ที่สำคัญคือ ต้องงดบันทึกภาพ และงดใช้โทรศัพท์ในช่วงถวายสักการะ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ถวายสักการะพระบรมศพ
สำนักพระราชวัง

