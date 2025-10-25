ข่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 07:05 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 07:11 น.
5,029

พระราชประวัติ พระพันปีหลวง ทรงมีชื่อเต็มว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตรมงคล) และ หม่อมหลวงบัว กิติยากร ได้กลายเป็นบิดามารดาของพระธิดาองค์แรกนามว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ โดยพระองค์มีชื่อเล่นน่ารักว่า สิริ

ประวัติ พระพันปีหลวง
ภาพจาก : royaloffice.th

สิริกิติ์ มีความหมายว่า ผู้เป็นศรี แห่งกิติยากร โดยสิริกิติ์เกิดที่จังหวัดพระนคร ณ บ้านของพลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นตา

สิริกิต
ภาพจาก : royaloffice.th

พระพันปีหลวง ผู้ต้องห่างบ้านแต่เล็ก

ช่วงพระราชสมภพของพระพันปีหลวง เป็นช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และพระบิดาต้องเดินทางไปเป็นทูตประจำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอาศัยอยู่กับตาและยายที่ประเทศไทย ก่อนที่ครอบครัวจะได้กลับมาพร้อมหน้าที่ไทย เมื่อสิริกิติ์มีอายุได้ 2 ขวบ

พระพันปีหลวง อดีตเด็กราชินี ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเปียโน

เมื่อสิริกิติ์มีอายุได้ 4 ขวบได้เริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด ก่อนจะย้ายไปเรียนประถมและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยความฝันของเด็กหญิงสิริกิติ์วัยเด็ก คือการได้เป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียง

ประวัติ พระพันปีหลวง
ภาพจาก : royaloffice.th

รักแรกเกลียดที่ปารีสของพระพันปีหลวง

พระพันปีหลวงวัย 14 ปี ต้องเดินทางพร้อมครอบครัวไปพำนักที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส โดยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนโรงเรียนดนตรีที่ฝรั่งเศส และอยากจะเป็นนักดนตรีอย่างแน่วแน่เช่นเดิม

ในปีพุทธศักราช 2491 สิริกิติ์ได้พบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากพระองค์ติดตามคุณพ่อไปรับเสด็จ จนได้รู้จักและคุ้นเคยกัน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประสบอุบัติเหตุที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิริกิติ์และน้องสาว หม่อมราชวงศ์ บุษบา ก็มีโอกาสได้เยี่ยมไข้และดูแลจนกระทั่งหาย

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า รัชกาลที่ 9 คือรักแรกเกลียด เพราะการนัดพบกันครั้งแรก ร.9 ไปสายกว่าเวลานัดหมายมาก แต่คู่แล้วไม่แคล้วกัน เพราะในปี 2492 สมเด็จพระราชชนนีหรือสมเด็จย่า ก็ได้หมั้นหมายสิริกิติ์แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สิริกิติ์ภูมิพล
ภาพจาก : royaloffice.th

จากเด็กสาวสู่ราชินี

เดือนเมษายน ปี 2493 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสระหว่าง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ ได้จัดขึ้นที่วังสระประทุม หลังพิธีเสร็จสิ้น คำนำหน้าของสิริกิติ์ ก็ได้เปลี่ยนจากหม่อมราชวงศ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และเดือนต่อมาก็กลายเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มารดาของแผ่นดิน ผู้ให้กำเนิด 4 สมาชิกราชวงศ์

ต่อมาไม่นาน ราชินีสิริกิติ์ก็ได้เดินทางพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพระองค์ได้ให้กำเนิดพระธิดาองค์แรก นามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และต่อมาได้มีพระประสูติการอีก 3 พระองค์ รวมแล้ว 4 พระองค์ คือ

  • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ พระนามปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ พระนามปัจจุบันคือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ พระนามปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประวัติ พระพันปีหลวง
ภาพจาก : royaloffice.th

พระพันปีหลวงวัยสาว ผู้สำเร็จราชการและแฟชั่นไอคอนเมืองไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชออกผนวช ดังนั้นจึงได้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ที่ 2 ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ที่มีพระบรมราชินีนาถต่อท้ายชื่อ

พระพันปีหลวงเมื่อครั้งเป็นราชินี ทรงเป็นราชินีที่มีความสามารถ ก่อตั้งโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากมาย เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกหัวระแหง และยังเป็นคู่พระราชหฤทัยของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีใบหน้าที่งดงาม การแต่งกายออกงานแต่ละครั้งของพระองค์ ก็ยังงดงาม ล้ำสมัยแม้จะใช้ผ้าไทยทั้งตัว เรียกได้ว่าพระพันปีหลวงคือแม่ของแผ่นดิน ที่มีความสามารถรอบด้านแท้จริง.

สิริกิต
ภาพจาก : royaloffice.th

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สวรรคต

ต่อมา สำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ต.ค. 2568 เวลา 21.21 น. หลังทรงพระประชวรด้วย ภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

พระราชินีสิริกิติ์
ภาพจาก : royaloffice.th

รายละเอียดประกาศระบุด้วยว่า ทรงประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายาวนานและมีการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยในช่วง 17 ต.ค. 2568 แพทย์วินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ก่อนเสด็จสวรรคตในค่ำวันที่ 24 ต.ค. 2568

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
ภาพจาก : royaloffice.th
ครอบครัวสิริกิติ์-ภูมิพล
ภาพจาก : royaloffice.th
ประวัติ พระพันปีหลวง
ภาพจาก : royaloffice.th

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต

14 วินาที ที่แล้ว
Thailand raid on illegal “Worldcoin” exchange business ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ

13 นาที ที่แล้ว
พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ ข่าว

พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ

40 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ &#039;สมเด็จพระพันปีหลวง&#039; เสด็จสวรรคต ข่าว

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ เสด็จสวรรคต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสา 25 ตุลาคม 2568 ข่าวการเมือง

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “พระพันปีหลวง” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย พระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว ชายปริศนาวิ่งหาในหลวง น้ำพระทัย พระราชินี เสด็จฯ ถามด้วยพระองค์เอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร เลขเด็ด

เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

5 เกร็ดประวัติศาสตร์ ‘พระพันปีหลวง’ ที่คนไทยยังไม่รู้ จากเรื่องเล่าของคนในวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สวรรคต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เอะใจ เห็นสัญลักษณ์แปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที ข่าวต่างประเทศ

แม่เซนส์แรง! เห็นรูปวาดแปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 07:05 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 07:11 น.
5,029
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thailand raid on illegal “Worldcoin” exchange business

ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสา 25 ตุลาคม 2568

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “พระพันปีหลวง” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
สำนักพระราชวัง พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย พระพันปีหลวง

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย “พระพันปีหลวง”

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button