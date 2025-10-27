ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 14:29 น.
132
"บอสณวัฒน์" โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ "กัน จอมพลัง" โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” ทัวร์ลงหนัก หลัง “กัน จอมพลัง” โอนเงิน 5 หมื่นคืน แต่เจ้าตัวไม่รับ ยันต้องการเงินจากมูลนิธิ เท่านั้น ชาวเน็ตซัดกัดไม่ปล่อย

จากกรณีระหว่าง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ และ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆ แม้ว่า กัน จอมพลัง จะโอนเงินส่วนตัว 50,000 บาทคืนให้แล้วก็ตาม แต่บอสณวัฒน์ ยังคงยืนยันจุดยืนเดิม จนเกิดกระแสตีกลับจากชาวเน็ตอย่างหนัก

โดย กัน จอมพลัง ได้โพสต์สลิปการโอนเงิน 50,000 บาท คืนให้กับบอสณวัฒน์ โดยระบุว่าเป็นเงินส่วนตัวของเขาที่โอนคืนให้ตามความต้องการของบอสณวัฒน์ที่ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืน

หลังจาก กัน จอมพลัง โอนเงินส่วนตัวคืนให้กับบอสณวัฒน์แล้ว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตนไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัว จากกัน จอมพลัง แต่ต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับการเกี่ยวโยง และสามารถบันทึกกับทางการบัญชีได้

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

ซึ่งหลังจากที่บอสณวัฒน์ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ปรากฏว่าเกิดกระแสตีกลับอย่างหนักจากชาวเน็ตจำนวนหนึ่งว่า “กัดไม่ปล่อยจริง ๆ คืนแล้วก็ควรจบ ถ้าไม่จบพวกเราชาวไทยไปขุดคุ้ยกันเลยเงินที่มันรับบริจาคต่าง ๆ ว่ามันเอาไปทำไรบ้าง” , “เพิ่งเคยเจอ ทำบุญแล้วขอเงินคืน” , “เงินที่บริจาคเขาเอาไปทำประโยชน์แล้วค่ะ ส่วนเงินนี้เขาคืนให้คุณก่อน จบได้แล้วนะคะตอนนี้ก้อเหลือแต่คุณ รอออกมาชี้แจงบ้างนะคะที่เคยโพสขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือทหาร 15 นาย ว่าได้ยอดเท่าไหร่ ดำเนินการรึยัง เปิดรับให้โอนเข้าบริษัท แต่ยังไม่มีการออกมาบอกอะไรเลย”

ขณะเดียวกัน ก็ได้มีชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นแย้งว่า “สำหรับคนฉลาดน้อยนะคะ เขาไม่อยากเกี่ยวข้องกับมูลนิธิที่ไม่โปร่งใส ถ้าเกิดวันหนึ่งมูลนิธิเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ๆ มันจะเชื่อมโยงหาคนโอนเงินบริจาคด้วยจำไว้ซะ”

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
FB/ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

“เค้าไม่แตกฉานพอค่ะ เราแค่ต้องการความถูกต้องโปร่งใส เค้าทำให้เราสงสัยเอง ทำดีส่วนทำดีไม่มีใครว่าหรอก ต้องแยกส่วนกัน อย่าเอาทำดีมากลบสิ่งที่สงสัย แบบนี้คนที่มีเบื้องหลัง แต่เบื้องหน้ากุทำดีนะเว้ย ก็ต้องรอดทุกรายงี้อ่อ declare ค่ะ มะกี้เหนโพสแล้ว อยากจะเม้น แต่เด๋วทัวร์ลง มีแต่คนอวยยศ เราต้องมีสมองไว้ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใบแดงชนาธิป ข่าวกีฬา

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

4 นาที ที่แล้ว
&quot;แพทองธาร&quot; เผย &quot;ทักษิณ&quot; เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

“แพทองธาร” เผย “ทักษิณ” เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

14 นาที ที่แล้ว
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน ท่องเที่ยว

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

23 นาที ที่แล้ว
&quot;บอสณวัฒน์&quot; โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เริ่ม 27 ต.ค. ทุกวัน 08.30-16.00 น. เช็กขั้นตอน-การแต่งกายที่นี่ ข่าวในพระราชสำนัก

สรุปขั้นตอน ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินคน หนุ่มนิวยอร์กฆาตกรรมแฟนสาว-ลูกชายวัย 4 วัน ด้วยการบีบคอ-จุดไฟเผา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพิการทวงเยียวยาแพทองธาร ข่าวการเมือง

แพทองธาร แต่งดำเยี่ยมทักษิณ เจอลุงผู้พิการปรี่ทวงเยียวยาร่วมแสน ปมประชันหน้ายิ่งเศร้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ๊ก ภานุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง บันเทิง

ดุ๊ก ภาณุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

ดราม่า “หมิว พรปวีณ์” ถอนตัวซีเกมส์ 2025 สุดทนกับส.แบดมินตัน ‘วิว-เมย์’ โดนหักเบี้ยเลี้ยงเหลือ 6 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง ประกาศเลื่อนงานแต่ง 1 ปี บันเทิง

สมปอง ขอเลื่อนงานแต่ง 1 ปี ล้มแผนวิวาห์ ชี้ บรรยากาศตอนนี้สนุกไม่ได้จริง ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; อัดรัฐบาล ล้มเหลวเจรจากับกัมพูชา ไม่สงวนสิทธิยกเลิก MOU 2543 หวั่นไทยเสียดินแดนถาวร ข่าว

“ปานเทพ” อัดรัฐบาล ล้มเหลวเจรจากับกัมพูชา ไม่สงวนสิทธิยกเลิก MOU 2543 หวั่นไทยเสียดินแดนถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ให้ พลเอก ชาติชาย น้าวแสง นายทหารราชองครักษ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ “พลเอก ชาติชาย น้าวแสง” พ้นหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ คู่บารมี สมเด็จพระพันปีหลวง รังสรรค์ผ้าไทยสู่แฟชั่นโลก ต้นกำเนิด ชุดไทยพระราชนิยม แฟชั่นและความงาม

ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ คู่บารมี สมเด็จพระพันปีหลวง รังสรรค์ผ้าไทยสู่แฟชั่นโลก ต้นกำเนิด ชุดไทยพระราชนิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝีพายแข่งเรือท่าตูม สุรินทร์ ข่าว

ระดมค้นหา 3 วัน กลางกระแสน้ำเชี่ยว สุดท้ายเศร้า! เปิดคลิปนาทีพบร่าง 2 ฝีพายแข่งเรือท่าตูม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินเปิดจองกระปุกแสงแห่งการออม 27-30 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

ออมสิน เปิดลงทะเบียนรับกระปุก 27-30 ต.ค.นี้ จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;Boots&#039; หลักสูตรนาวิกน้องใหม่ ของ Netflix ถูกเพนตากอนโจมตีว่าเป็น &quot;ขยะ Woke&quot; แต่กลับฮิตติดชาร์ตอันดับ 2 สหรัฐฯ อ่านปมขัดแย้งคำตอบจากผู้สร้าง บันเทิง

ยิ่งด่ายิ่งดัง ‘Boots’ ซีรีส์ทหารเกย์ Netflix พุ่งติดชาร์ต หลังเพนตากอนสับ “ขยะ Woke”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เทียบเลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 สรุปเลขเด่น 2 กลุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแจ้งยกเลิก &quot;ราตรีเพลินเพลง&quot; และละครเพลง &quot;HARRIS THE MUSICAL&quot; ที่กำหนดจัด 19 ธ.ค. 68 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยิ่งใหญ่ ! คลิปพิธีแห่พระรอบเมือง “อ๊ามจุ้ยตุ่ย” ม้าทรง 2,500 องค์โร่โชว์อภินิหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเคลมชุดลายธงชาติไทยที่ลิซ่าใส่ในคอนเสิร์ต บันเทิง

เคลมไว! ลิซ่าใส่ชุดลายธงชาติไทย เขมรโผล่เมนต์ ขอบคุณที่ไม่ลืมกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานพลุพัทยา 2568 ยกเลิกไหม เช็กมาตรการล่าสุด จากเมืองพัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ ขอบคุณร้านค้า ไม่ฉวยโอกาส โก่งราคาชุดดำ พร้อมสั่งคุมเข้ม หากเจอโดนโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทำความรู้จัก “แร่แรร์เอิร์ธ” ขุนทรัพย์หายากในไทย องค์ประกอบสำคัญของโลกเทคโนโลยี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 14:29 น.
132
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบแดงชนาธิป

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

แมตช์ลุคสวย! ด้วย Rolex Oyster Perpetual หน้าปัดหลากสี สวยได้หลากสไตล์ในแบบคุณ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เริ่ม 27 ต.ค. ทุกวัน 08.30-16.00 น. เช็กขั้นตอน-การแต่งกายที่นี่

สรุปขั้นตอน ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button