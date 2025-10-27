กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว
กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” ทัวร์ลงหนัก หลัง “กัน จอมพลัง” โอนเงิน 5 หมื่นคืน แต่เจ้าตัวไม่รับ ยันต้องการเงินจากมูลนิธิ เท่านั้น ชาวเน็ตซัดกัดไม่ปล่อย
จากกรณีระหว่าง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ และ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆ แม้ว่า กัน จอมพลัง จะโอนเงินส่วนตัว 50,000 บาทคืนให้แล้วก็ตาม แต่บอสณวัฒน์ ยังคงยืนยันจุดยืนเดิม จนเกิดกระแสตีกลับจากชาวเน็ตอย่างหนัก
โดย กัน จอมพลัง ได้โพสต์สลิปการโอนเงิน 50,000 บาท คืนให้กับบอสณวัฒน์ โดยระบุว่าเป็นเงินส่วนตัวของเขาที่โอนคืนให้ตามความต้องการของบอสณวัฒน์ที่ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืน
หลังจาก กัน จอมพลัง โอนเงินส่วนตัวคืนให้กับบอสณวัฒน์แล้ว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตนไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัว จากกัน จอมพลัง แต่ต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับการเกี่ยวโยง และสามารถบันทึกกับทางการบัญชีได้
“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น
ซึ่งหลังจากที่บอสณวัฒน์ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ปรากฏว่าเกิดกระแสตีกลับอย่างหนักจากชาวเน็ตจำนวนหนึ่งว่า “กัดไม่ปล่อยจริง ๆ คืนแล้วก็ควรจบ ถ้าไม่จบพวกเราชาวไทยไปขุดคุ้ยกันเลยเงินที่มันรับบริจาคต่าง ๆ ว่ามันเอาไปทำไรบ้าง” , “เพิ่งเคยเจอ ทำบุญแล้วขอเงินคืน” , “เงินที่บริจาคเขาเอาไปทำประโยชน์แล้วค่ะ ส่วนเงินนี้เขาคืนให้คุณก่อน จบได้แล้วนะคะตอนนี้ก้อเหลือแต่คุณ รอออกมาชี้แจงบ้างนะคะที่เคยโพสขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือทหาร 15 นาย ว่าได้ยอดเท่าไหร่ ดำเนินการรึยัง เปิดรับให้โอนเข้าบริษัท แต่ยังไม่มีการออกมาบอกอะไรเลย”
ขณะเดียวกัน ก็ได้มีชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นแย้งว่า “สำหรับคนฉลาดน้อยนะคะ เขาไม่อยากเกี่ยวข้องกับมูลนิธิที่ไม่โปร่งใส ถ้าเกิดวันหนึ่งมูลนิธิเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ๆ มันจะเชื่อมโยงหาคนโอนเงินบริจาคด้วยจำไว้ซะ”
“เค้าไม่แตกฉานพอค่ะ เราแค่ต้องการความถูกต้องโปร่งใส เค้าทำให้เราสงสัยเอง ทำดีส่วนทำดีไม่มีใครว่าหรอก ต้องแยกส่วนกัน อย่าเอาทำดีมากลบสิ่งที่สงสัย แบบนี้คนที่มีเบื้องหลัง แต่เบื้องหน้ากุทำดีนะเว้ย ก็ต้องรอดทุกรายงี้อ่อ declare ค่ะ มะกี้เหนโพสแล้ว อยากจะเม้น แต่เด๋วทัวร์ลง มีแต่คนอวยยศ เราต้องมีสมองไว้ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ”
