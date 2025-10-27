รายละเอียดเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 27 ต.ค.68
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม เริ่ม 27 ต.ค. เวลา 08.30-16.00 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เริ่มวันที่ 9 พ.ย.
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 สำนักพระราชวัง ออกประกาศเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ต.ค.2568 ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย.2568
3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
