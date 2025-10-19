ด่วน! ทิดสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ก่อนดูบอลแดงเดือด ไม่มีเน็ตฯ
ทิดสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ก่อนดูบอลแดงเดือด ที่เมืองลิเวอร์พูล ไม่มีอินเตอร์เน็ต เห็นครั้งสุดท้ายอยู่พิพิธภัณฑ์ก่อนเดินไปไหนไม่รู้
เพจเฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง ได้โพสต์ระบุว่า “ด่วน!!! มหาสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ที่เมืองลิเวอร์พูล
บริเวณรูปปั้นเดอะบีเทิลส์ บริเวณ Royal Albert Dock Liverpool พี่น้องคนไทยที่มาดูแดงเดือด พบเห็น แจ้งด้วยนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะ”
นอกจากนี้โพสต์ข้อความแชตระบุว่า “มหาสมปองหายจริงนะคะ ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหา แต่ยังหาไม่เจอ หลายชั่วโมงแล้ว เพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอล ส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ ช่วยดูให้ทีนะคะ ว่าเห็นพี่สมปองไหม ขอบคุณมากๆ ค่ะ พี่สมปองไม่มีอินเตอร์เน็ตค่ะ”
ขณะที่ ทนายเก่ง วิษรุษ เขียนว่า “เมื่อกี้ผมเข้าไปตรง Museum ถามน้องที่เป็นพนักงานต้อนรับเอารูปพี่สมปองให้ดู เค้าบอกว่าเมื่อ 10 นาทีที่แล้วยังเห็นอยู่ใน Museum แล้วเดินออกไปก่อนฝนตก ผมก็เลยถามน้องเค้าว่าเห็นแกเดินทางไหน เค้าบอกว่าไม่เห็น แกเดินไปทางไหน”
