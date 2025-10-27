ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก! มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนักเข้า ICU โพสต์ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 07:28 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 07:57 น.
มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนัก ติดเชื้อในกระแสเลือด ถูกหามส่ง ICU คืนที่ 2 ไข้สูง 40 องศา เผยอาการน่าห่วง โพสต์ข้อความ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

แฟนๆ พากันร่วมภาวนา ส่งกำลังใจให้ “มิ้วกี้ ไปรยา” (Milky Praiya) เซเลบชื่อดัง หลังโพสต์ข้อความน่าเป็นห่วงผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่าอาจเป็นโพสต์สุดท้ายของตนเอง

มิ้วกี้เล่าอาการป่วยหนัก ต้องเข้าห้อง ICU เป็นคืนที่สองแล้ว เธอมีอาการหนาวสั่น ปวดหัว ตัวร้อน ตรวจแล้วไม่ใช่ไข้หวัดทุกชนิด

อาการของเธอค่อนข้างวิกฤต มีไข้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส ความดันต่ำมาก ผลตรวจเลือดพบค่าการอักเสบสูง

มิ้วกี้ ไปรยา เคยติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้วครั้งหนึ่ง

มิ้วกี้เปิดเผยว่า เมื่อ 9 ปีก่อน ก่อนจะมีลูกชาย น้องกาเนส เคยติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นก็เกือบไม่รอด

เธอบอกว่าอาการครั้งนี้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง แม้ใจจะสู้ แต่ร่างกายสู้ไม่ไหว

“ข้างในร่างกายมันร้อนเหมือนโดนไฟเผา ปวดตัว ปวดหัวมาก กินยาฉีดยาก็ไม่หาย ไข้ขึ้นสูงตลอดเวลา หนาวสั่นข้างในทั้งๆ ที่ตัวร้อนมากและไข้สูงมาก”

โพสต์ดังกล่าวทิ้งท้ายด้วยข้อความที่น่าใจหายว่า “สิ่งที่มิ้วกี้เห็นตอนนี้คือความตายที่อยู่ข้างหน้ามิ้วกี้ รัก♥️”

ขณะที่แฟนคลับ คนในวงการบันเทิง ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น ส่งกำลังใจให้เธอหายป่วยโดยเร็ว

ส่งกำลังใจ มิ้วกี้ ไปรยา

ย้อนกลับไปปี 2566 มิ้วกี้ ไปรยา เคยเล่าอาการป่วยโรคไทรอยด์ ต้องเข้ารับการผ่าตัด พร้อต้องรักษา โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลจากการถูกชาวเน็ตโจมตีอย่างหนัก ในช่วงเลิกกับอดีตสามี

มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยไทรอยด์

