สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 09:13 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 09:13 น.
สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ดำเนินการต่อได้ แต่ควรปรับโทนให้นุ่มนวลและสำรวม

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย (Digital Advertising Association of Thailand) ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก 6 แนวทางปฏิบัติสำหรับสื่อดิจิทัล มีเดีย เอเจนซี่ และแบรนด์ ในช่วงไว้อาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้

1. ปรับรูปแบบกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภทให้เหมาะสมกับบรรยากาศการไว้ทุกข์ โดยขอให้พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงแทนการงดทั้งหมด

2. กิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด และโฆษณา สามารถดําเนินการต่อได้ แต่ควรปรับโทนให้นุ่มนวลและสํารวม เช่น ลดองค์ประกอบด้านความสนุกสนาน ดนตรี หรือภาพเฉลิมฉลอง เป็นเวลา 15 วัน (แนวทางนี้ใช้ได้กับสื่อทุกประเภท Offline, Online, Out of Home Media)

3. การปรับลดโทนหรือระงับการเผยแพร่ชิ้นงานโฆษณา ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประกอบการสื่อและแบรนด์ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของสถานการณ์

4. พิจารณา Live อย่างรอบคอบ ควรงดการแสดงสดที่มีความบันเทิง เช่น การร้องเพลง การเต้น การเล่นดนตรี สำหรับ Live ขายสินค้า ควรลดความคึกคักหรือกิจกรรมที่ดูไม่เหมาะสมในช่วงเวลาไว้อาลัย

5. ตรวจสอบโฆษณา (Ads) ทั้งหมด แนะนำให้ตรวจสอบแคมเปญโฆษณาที่กำลังรันอยู่ หรือตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเนื้อหา ภาพ เสียง หรือคำพูดที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

6. ภายหลังครบกําหนด 15 วัน ผู้ประกอบการและแบรนด์สามารถกลับมาดําเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ตามปกติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในช่วงเวลา 15 – 30 วัน หลังประกาศ

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 09:13 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 09:13 น.
