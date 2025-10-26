บันเทิง

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 09:00 น.
86
ขอบคุณภาพจาก : MaymeWesh

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องชาวไทยทุกคน

จากที่เมื่อวานนี้ (25 ต.ค. 68) มีการแสดงคอนเสิร์ต Youngjae Asia Tour in Bangkok ของ ยองแจ GOT 7 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยก่อนการแสดงมีการยืนไว้อาลัย 1 นาที เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้จากรูปภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ยองแจ นั้นติดโบว์ไว้อาลัยที่หน้าอกข้างซ้าย พร้อมกล่าวว่า“ผมได้ทราบถึงข่าวเศร้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยนะครับ

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ ผมขอให้ทุกท่านมีความสงบ และมีความอบอุ่นในหัวใจอยู่กับทุกคนนะครับ

บางทีอาจจะเป็นการรับรู้ในอีกความหมายหนึ่งต่ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ผมก็เลยอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตครับ เพราะว่าผมก็รักเมืองไทยนะครับ ถ้าหากผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ต ผมคงจะไม่สบายใจนะครับ เพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผม ขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตไปพร้อมๆกับผม ด้วยความรู้สึกนี้ไปด้วยกันนะครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

