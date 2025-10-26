ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
จากที่เมื่อวานนี้ (25 ต.ค. 68) มีการแสดงคอนเสิร์ต Youngjae Asia Tour in Bangkok ของ ยองแจ GOT 7 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยก่อนการแสดงมีการยืนไว้อาลัย 1 นาที เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้จากรูปภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ยองแจ นั้นติดโบว์ไว้อาลัยที่หน้าอกข้างซ้าย พร้อมกล่าวว่า“ผมได้ทราบถึงข่าวเศร้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยนะครับ
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ ผมขอให้ทุกท่านมีความสงบ และมีความอบอุ่นในหัวใจอยู่กับทุกคนนะครับ
บางทีอาจจะเป็นการรับรู้ในอีกความหมายหนึ่งต่ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ผมก็เลยอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตครับ เพราะว่าผมก็รักเมืองไทยนะครับ ถ้าหากผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ต ผมคงจะไม่สบายใจนะครับ เพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผม ขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตไปพร้อมๆกับผม ด้วยความรู้สึกนี้ไปด้วยกันนะครับ”
ขอบคุณสำหรับโบว์ดำ…
มันดีมาก#Fermata_inBKK_D1#YoungjaeAsiaTourinBKK#Fermata_inBKK #영재 #YOUNGJAE #bnj pic.twitter.com/KzA1cc4OLQ
— MAYME.Choi.Wang.1A💚🌙👑 (@MaymeWesh) October 25, 2025
