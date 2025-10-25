แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ
แนวทางแต่งกายไว้ทุกข์ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน สวมเสื้อผ้าขาวดำ หรือ เลือกใช้โทนสีสุภาพอื่นได้ เช่น เทา กรมท่า น้ำตาล ครีม
ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง รัฐบาลได้ประกาศมาตรการไว้ทุกข์ โดยให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี รัฐบาลยังขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปแต่งกายไว้ทุกข์ 90 วัน เพื่อแสดงความอาลัย
หลายคนอาจมีความเข้าใจว่าการแต่งกายไว้ทุกข์จำเป็นต้องสวมใส่ชุดสีดำสนิทเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง การแต่งกายไว้ทุกข์สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าโทนสีสุภาพอื่น ๆ ได้
หลักการสำคัญคือการเลือกเสื้อผ้าที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ สีไม่ฉูดฉาด รูปแบบไม่รัดรูปหรือเปิดเผยร่างกายมากเกินไป เพื่อเน้นการแสดงความเคารพ
เพื่อเป็นแนวทางแก่ประชาชน ไทยเกอร์ขอนำเสนอ “25 โทนสีไทยสุภาพ” ที่สามารถใช้แต่งกายไว้ทุกข์ได้ สีเหล่านี้เป็นทางเลือกนอกเหนือจากสีดำสนิท โดยแบ่งเป็นกลุ่มสีหลัก ๆ ดังนี้
กลุ่มสีดำ-เทา: เช่น ดำเข้ม, ดำนิล, เทา, เทาควัน, สวาด
กลุ่มสีกรมท่า-น้ำเงิน: เช่น ผ่านคราม, ขาบดำ, ม่วงยาง
กลุ่มสีเขียว: เช่น ปีกกา, เขียว, มอหม่น, เทาเขียว
กลุ่มสีน้ำตาล: เช่น น้ำตาลไหม้, ดินสุก, ส้มฤทธิ์, เหล็กไหล, น้ำรัก, กากี
กลุ่มสีอ่อนสุภาพ (สีขาว/ครีม): เช่น ลูกห่าน, ดอกเลา, บัวโรย, ควันเพลิง, หมอก, ขาวขุ่น
การเลือกใช้สีสุภาพเหล่านี้ ถือเป็นการแสดงความอาลัยร่วมกันในช่วงเวลาสำคัญของประเทศ โดยยึดหลักความเหมาะสมกับกาลเทศะเป็นสำคัญ
