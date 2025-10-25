ข่าว

เปิดนาที “ผู้พันหิน” ตำรวจหลวง พุ่งสกัดชายเสื้อชมพู ปกป้องในหลวงด้วยชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 20:42 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 20:42 น.
54

เปิดนาที “ผู้พันหิน” พันตรีชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ ตำรวจราชองครักษ์ ตัดสินใจพุ่งตัวสกัดชายเสื้อชมพู วิ่งฝ่าแนวกั้นเข้าหาในหลวง

โลกออนไลน์ต่สงแห่แชร์และยกย่อง ปรีชาสามารถของ พระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต

ระหว่างนั้น มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีชมพู พยายามวิ่งฝ่าแนวกำแพงเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าไปใกล้ขบวนเสด็จ

ทราบตัวต่อมาชื่อนายบุญหาญ รักษาทรัพย์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีประวัติรักษาจิตเวช ต้องการชื่นชมพระบารมีในหลวงใกล้ๆ เคยเข้ารับเสด็จแล้ว 6 ครั้ง

วินาทีเกิดเหตุ ทันใดนั้น “ผู้พันหิน” หรือ พันตรีชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ นายทหารราชองครักษ์ในส่วนงานพระตำรวจหลวง ได้ตัดสินใจพุ่งตัวออกจากแถว เข้าขวางชายคนดังกล่าวไว้ได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ถึงตัวพระองค์ท่าน

ด้วยน้ำพระทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกพระหัตถ์ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง ทรงมีพระราชดำรัสให้สอบถามถึงความทุกข์ร้อนของชายคนนั้น โดยให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงพูดคุยด้วยพระองค์เอง สอบถามว่าต้องการสิ่งใด

การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของ “ผู้พันหิน” ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์ หลายคนยกย่องว่าเป็น “ทหารของพระราชาที่แท้จริง”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดนาที “ผู้พันหิน” ตำรวจหลวง พุ่งสกัดชายเสื้อชมพู ปกป้องในหลวงด้วยชีวิต

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ

47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก ข่าวต่างประเทศ

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยลีกไม่งด ไม่เลื่อน ข่าวกีฬา

ไทยลีก ยันแล้วไม่งด-ไม่เลื่อน เน้นปรับรูปแบบเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี ข่าว

กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย บุษกร - เคน ธีรเดช ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ บันเทิง

หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูลกระหม่อม ทรงกราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยรักและคิดถึง-สถิตในดวงใจนิรันดร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ 1 ปี แจ้งรร.ลดธงครึ่งเสา 30 วัน-งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง &#039;พระเมรุมาศ&#039; ถวายพระเกียรติ &#039;พระพันปีหลวง&#039; ข่าว

กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง ‘พระเมรุมาศ’ ถวายพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568 ข่าว

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอุดมสุข 17 ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ข่าว

วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 20:42 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 20:42 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ไทยลีกไม่งด ไม่เลื่อน

ไทยลีก ยันแล้วไม่งด-ไม่เลื่อน เน้นปรับรูปแบบเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button