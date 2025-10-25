เปิดนาที “ผู้พันหิน” ตำรวจหลวง พุ่งสกัดชายเสื้อชมพู ปกป้องในหลวงด้วยชีวิต
เปิดนาที “ผู้พันหิน” พันตรีชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ ตำรวจราชองครักษ์ ตัดสินใจพุ่งตัวสกัดชายเสื้อชมพู วิ่งฝ่าแนวกั้นเข้าหาในหลวง
โลกออนไลน์ต่สงแห่แชร์และยกย่อง ปรีชาสามารถของ พระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต
ระหว่างนั้น มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีชมพู พยายามวิ่งฝ่าแนวกำแพงเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าไปใกล้ขบวนเสด็จ
ทราบตัวต่อมาชื่อนายบุญหาญ รักษาทรัพย์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีประวัติรักษาจิตเวช ต้องการชื่นชมพระบารมีในหลวงใกล้ๆ เคยเข้ารับเสด็จแล้ว 6 ครั้ง
วินาทีเกิดเหตุ ทันใดนั้น “ผู้พันหิน” หรือ พันตรีชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ นายทหารราชองครักษ์ในส่วนงานพระตำรวจหลวง ได้ตัดสินใจพุ่งตัวออกจากแถว เข้าขวางชายคนดังกล่าวไว้ได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ถึงตัวพระองค์ท่าน
ด้วยน้ำพระทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกพระหัตถ์ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง ทรงมีพระราชดำรัสให้สอบถามถึงความทุกข์ร้อนของชายคนนั้น โดยให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงพูดคุยด้วยพระองค์เอง สอบถามว่าต้องการสิ่งใด
การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของ “ผู้พันหิน” ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์ หลายคนยกย่องว่าเป็น “ทหารของพระราชาที่แท้จริง”
