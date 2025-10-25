บันเทิง

หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 16:48 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 16:48 น.
170
หน่อย บุษกร - เคน ธีรเดช ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

หน่อย บุษกร – เคน ธีรเดช ร่วมน้อมถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง โพสต์ภาพรำลึกความทรงจำเมื่อครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

ภายหลังสำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (24 ต.ค. 68) โดยมีการเผยแพร่ประกาศในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย

ทางด้าน หน่อย บุษกร ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยโพสต์ภาพเมื่อครั้งที่ตนและสามี เคน ธีรเดช เข้าเฝ้า สมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อรับพระราชทานน้ำสังข์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 พร้อมระบุข้อความว่า

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #น้อมถวายความอาลัย รูปนี้เมื่อวันที่25 ต.ค 2550 น้อมส่งเสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรเดช นางบุษกร วงศ์พัวพันธ์ และครอบครัว”

หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์-1

หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG kun_jun

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก ข่าวต่างประเทศ

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยลีกไม่งด ไม่เลื่อน ข่าวกีฬา

ไทยลีก ยันแล้วไม่งด-ไม่เลื่อน เน้นปรับรูปแบบเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี ข่าว

กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย บุษกร - เคน ธีรเดช ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ บันเทิง

หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูลกระหม่อม ทรงกราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยรักและคิดถึง-สถิตในดวงใจนิรันดร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ 1 ปี แจ้งรร.ลดธงครึ่งเสา 30 วัน-งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง &#039;พระเมรุมาศ&#039; ถวายพระเกียรติ &#039;พระพันปีหลวง&#039; ข่าว

กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง ‘พระเมรุมาศ’ ถวายพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568 ข่าว

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอุดมสุข 17 ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ข่าว

วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 16:48 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 16:48 น.
170
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ไทยลีกไม่งด ไม่เลื่อน

ไทยลีก ยันแล้วไม่งด-ไม่เลื่อน เน้นปรับรูปแบบเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button