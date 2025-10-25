หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์
หน่อย บุษกร – เคน ธีรเดช ร่วมน้อมถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง โพสต์ภาพรำลึกความทรงจำเมื่อครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์
ภายหลังสำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (24 ต.ค. 68) โดยมีการเผยแพร่ประกาศในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย
ทางด้าน หน่อย บุษกร ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยโพสต์ภาพเมื่อครั้งที่ตนและสามี เคน ธีรเดช เข้าเฝ้า สมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อรับพระราชทานน้ำสังข์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 พร้อมระบุข้อความว่า
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #น้อมถวายความอาลัย รูปนี้เมื่อวันที่25 ต.ค 2550 น้อมส่งเสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรเดช นางบุษกร วงศ์พัวพันธ์ และครอบครัว”
