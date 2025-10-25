สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เราขอร่วมแสดงความเสียใจต่อพสกนิกรชาวไทยในห้วงเวลาแห่งความ สูญเสียอันใหญ่หลวงนี้ และร่วมสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณและพระราช จริยวัตรอันงดงามตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ
พระองค์จะทรงเป็นที่ระลึกถึงในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เช่นกันด้วย พระเมตตาและมิตรไมตรีอันอบอุ่นที่ทรงมีต่อราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ และ ประชาชนชาวดัตช์มาโดยตลอด
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยขอ ร่วมส่งความอาลัยและกำลังใจไปยัง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และ ประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง
- รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย
- ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: