ข่าว

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 14:42 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 14:49 น.
52

ประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ด้วยความอาลัย

วันนี้ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อันสง่างาม ภาพแห่ง “พระแม่ของแผ่นดิน” ที่ตราตรึงอยู่ในใจคนไทยทุกคนประตูมณีนพรัตน์เปิดออกตั้งแต่ย่ำรุ่งคลื่นมหาชนในชุดดำแน่นขนัดเบื้องหน้าถนนสนามไชยราวกับผืนธารแห่งความอาลัยหลั่งไหลเข้าสู่พระบรมมหาราชวังอย่างไม่มีวันสิ้นสุด บางคนถือพระฉายาลักษณ์แนบอกแน่น บางคนก้มกราบน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงสะอื้นเบาๆ ผสมกับเสียงสวดภาวนาแผ่วพลิ้วในสายลมฤดูปลายฝนต้นหนาวเหมือนสวรรค์เองก็เศร้าสร้อยในวันจากลา

ในสายธารแห่งผู้คน มีหญิงชราวัย 77 ปี ชื่อ นางมยุรี บรรดาศักดิ์ เธอเดินทางมาจากบางเขนแต่เช้าตรู่เพียงลำพัง มือสั่นเทาขณะถือดอกไม้จันทน์

ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
หน้าโรงพยาบาลจุฬา ถวายความอาลัย
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

น้ำเสียงสั่นพร่าขณะพูดว่า “รักพระองค์มากเหลือเกิน…” เธอเล่าว่าเคยไปเคารพพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงสองร้อยครั้ง เพราะรักและเทิดทูนทั้งสองพระองค์ประดุจดวงใจของแผ่นดิน
“พระพันปีหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา ทรงให้ชีวิตและอาชีพแก่คนไทยโดยไม่เคยแบ่งแยก” คำพูดเรียบง่ายของหญิงชรากลั่นออกมาจากความรักที่อยู่เหนือกาลเวลา

ไม่ไกลกันนัก นางธัยพร อร่ามเมฆา วัย 65 ปี เดินทางมาพร้อมลูกสาวด้วยหัวใจเปี่ยมศรัทธา เธอเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อยังเป็นเด็กหญิงวัยสิบห้า ได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด “พระองค์ตรัสถามว่า หนูจ๊ะ มาจากไหน กินข้าวหรือยัง” เพียงประโยคสั้นๆ แต่ฝังแน่นอยู่ในความทรงจำไปชั่วชีวิต เธอกล่าวทั้งน้ำตาว่า พระเมตตาในวันนั้นคือแสงอุ่นที่ไม่เคยดับในหัวใจ

และในหมู่ผู้ใหญ่ที่ร่ำไห้ยังมีเด็กหญิงตัวน้อยวัยเพียง 10 ปี ด.ญ.ฑิธารา มาเปี่ยมในชุดนักเรียนขาวดำถือพระฉายาลักษณ์แนบอกแน่น เธอตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาพร้อมคุณย่า เสียงใสๆ ของเธอบอกว่า “หนูอยากมาส่งเสด็จพระพันปีหลวง เพราะพระองค์คือแม่ของในหลวง และเป็นคนดีที่ทำให้คนไทยมีความสุข” คำพูดซื่อๆ ของเด็กน้อย คือคำอธิบายความรักอันบริสุทธิ์ที่สุดต่อแผ่นดิน

นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ผู้คนยังคงทยอยมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ค่ำคืนก่อนหน้า นั่งรอด้วยศรัทธาและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความภักดี เพื่อเฝ้ารอขบวนพระบรมศพผ่านหน้าเพียงชั่วขณะ เพราะแม้เพียง “หนึ่งวินาทีของการส่งเสด็จ” ก็มีค่ากว่าชั่วชีวิตที่ไม่ได้กล่าวคำลา

ต่อมาเวลาประมาณ 13.15 น. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ระบุ พสกนิกรจากทั่วสารทิศเดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยิ่งใกล้เวลาเสด็จฯ พสกนิกรก็ยิ่งหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่ ตลอดเส้นทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านพสกนิกรจากทุกสารทิศ หลั่งไหลมาด้วยหัวใจเปี่ยมล้นด้วยความอาลัย จับจองพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขณะเดียวกันเมื่อเวลาแห่งการอำลาคืบคลานเข้ามาผู้คนยิ่งแน่นขนัดริมถนนทุกสาย แววตาทุกคู่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความเศร้าอาดูรเสียงสะอื้นปนเสียงสวดมนต์แผ่วเบาไปทั่วอากาศ ดั่งสายลมแห่งความอาลัยกำลังพัดผ่าน ตลอดเส้นทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่าน มีเพียงดวงใจของพสกนิกรทั้งแผ่นดินที่ก้มกราบแทบพระบาทด้วยน้ำตาแห่งความภักดีไม่รู้สิ้น.

พสกนิกร พระพันปีหลวง
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง หลังเวลา 12.00 น. (เฉพาะวันนี้ 26 ตุลาคม 2568)

สามารถเข้าใช้บริการจุดพักคอยภายในเต้นท์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และมีโรงครัวพระราชทานบริการอาหาร โดยได้จัดจอ LED เพื่อสามารถรับชมการถ่ายทอดสดขณะพักคอย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายไว้ทุกข์ในชุดสุภาพ งดสวมเสื้อยึดคอกลม สุภาพสตรี ขอความร่วมมือสวมกระโปรงสุภาพคลุมเข่า เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรุงเทพมหานครบริการผ้านุ่ง ณ จุดคัดกรองที่อุโมงค์ และส่งคืนที่ประตูวิเศษไชยศรี เพียงถ่ายบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการยืมคืน.

ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
หน้าโรงพยาบาลจุฬา
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

พสกนิกรพร้อมใจถวายความอาลัย 26 ตุลาคม 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จุดจอดรถถวายความอาลัย บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

57 นาที ที่แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด ข่าว

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีพลาออกประธานมูลนิธิกันจอมพลังทำไม ข่าว

จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT คาดลูกไฟกลางดึก ส่งเสียงระเบิดบนท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยผึ้งต่อย บันเทิง

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาลเมื่อผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์ โร่ถามอาการ เหตุตามข่าวไม่ทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน ข่าวกีฬา

ชำแหละแข้งหงส์ หลังพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ 4 นัดรวดในลีก “เวิร์ตซ์-ซาลาห์” ยังน่าห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 14:42 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 14:49 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุดจอดรถถวายความอาลัย

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
Back to top button