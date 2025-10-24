“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน
หมิว ลลิตา ภรรยา กัน จอมพลัง ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน หลังทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมแถลงถึงความโปร่งใส
หมิว ลลิตา หงสะมัต ภรรยาของ กัน จอมพลัง ซึ่งตอนนี้มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตกเป็นประเด็นถึงเรื่องความโปร่งใสอยู่นั้น โดย หมิว ลลิตา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 68 ระบุว่า “คนดีต้องตรวจสอบได้ ขอโทษที่ต้องให้รอนานนะคะ พรุ่งนี้รอฟังไปพร้อมกัน ไขทุกข้อสงสัยพร้อม ตอบทุกอย่าง ขอบคุณพลังบวกดีๆ ที่หลายคนมอบให้พวกเรานะคะ”
และข้อความล่าสุดในวันนี้ว่า “10 โมงเจอกันนะคะทีมมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้พร้อมค่ะ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแถลงเพื่อแจ้งข้อมูลประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิเพื่อความโปร่งใส ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องพระเอราวัณ 2 ชั้น 2 โดยทางสำนักข่าว TheThaiger จะเกาะติดสถานการณ์ต่อไป
