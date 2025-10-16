อาลัย ตชด.พลีชีพในหน้าที่ “ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” ขณะปะทะเดือด ชายแดนใต้
“ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” หัวหน้าชุด EOD ตชด. พลีชีพขณะเข้าปิดล้อมปะทะกับคนร้ายที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ด้าน ผบช.ตชด. สดุดีวีรกรรม สั่งดูแลครอบครัวเต็มที่
16 ตุลาคม 2568 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ได้แสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กรณี ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้พลีชีพขณะปฏิบัติภารกิจปิดล้อมบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อช่วงเย็นของวันนี้
เมื่อเวลา 13.30 น. ของวานนี้ กำลังพลจากร้อย ตชด.444 ได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทำการเข้าบังคับใช้กฎหมายด้วยการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ในระหว่างการเข้าพิสูจน์ทราบและเคลียร์พื้นที่ภายหลังการปิดล้อม ได้เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขึ้น เป็นเหตุให้ ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ทำการวิสามัญคนร้าย 1 ราย และจับกุมได้อีก 1 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นและเครื่องกระสุนปืนได้จำนวนหนึ่ง
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ได้กล่าวสดุดี ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ว่าเป็นตำรวจที่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นตำรวจมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด และขอยกย่องในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็น ตชด.ผู้กล้า ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท ไม่หวั่นต่อภัยอันตราย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบช.ตชด. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ ด.ต.สมศักดิ์ ด้วยตนเอง
