อาลัย ตชด.พลีชีพในหน้าที่ “ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” ขณะปะทะเดือด ชายแดนใต้

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:21 น.
“ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” หัวหน้าชุด EOD ตชด. พลีชีพขณะเข้าปิดล้อมปะทะกับคนร้ายที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ด้าน ผบช.ตชด. สดุดีวีรกรรม สั่งดูแลครอบครัวเต็มที่

16 ตุลาคม 2568 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ได้แสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กรณี ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้พลีชีพขณะปฏิบัติภารกิจปิดล้อมบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อช่วงเย็นของวันนี้

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวานนี้ กำลังพลจากร้อย ตชด.444 ได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทำการเข้าบังคับใช้กฎหมายด้วยการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ในเครื่องแบบตำรวจตระเวนชายแดน
ในระหว่างการเข้าพิสูจน์ทราบและเคลียร์พื้นที่ภายหลังการปิดล้อม ได้เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขึ้น เป็นเหตุให้ ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ทำการวิสามัญคนร้าย 1 ราย และจับกุมได้อีก 1 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นและเครื่องกระสุนปืนได้จำนวนหนึ่ง

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ได้กล่าวสดุดี ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ว่าเป็นตำรวจที่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นตำรวจมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด และขอยกย่องในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็น ตชด.ผู้กล้า ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท ไม่หวั่นต่อภัยอันตราย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบช.ตชด. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ ด.ต.สมศักดิ์ ด้วยตนเอง

ข่าว

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

