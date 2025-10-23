วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ
วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนนำตัวมาดำเนินคดี
ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียน หลังมีคลิปที่ถูกโดยประชาชนบรรยายว่า “คู่วัยรุ่นจอดมอเตอร์ไซค์ข้างทางที่สาธารณะ นัวเนียกัน เด็กผู้หญิงนอนราบกับเบาะ ส่วนฝ่ายชายขึ้นคร่อมอย่างไม่อายใคร เหตุเกิดแถวทางขึ้นแหลมพรหมเทพ ฝากเตือนกันหน่อย อย่าหาทำ ช่วงกินผัก!” สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุเกิดบริเวณทางขึ้นแหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สร้างเสียง
ซึ่งภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสัญจรไปมาจำนวนมา ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศได้
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตัวทั้งคู่มาสอบสวนแล้วหรือไม่
