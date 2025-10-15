นนท. โชว์เสียว บนระเบียงคอนโดหรูพัทยา ร้องเจ้าหน้าที่จัดการด้วย
ชาวบ้านร้องผู้สื่อข่าว นักท่องเที่ยวมีเพศสัมพันธ์บนระเบียงคอนโดหรูพัทยา ไม่แคร์สายตาประชาชน ร้องเจ้าหน้าที่จัดการ ทำเสียชื่อเสีย
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ทราบสัญชาติ โชว์ระเริงรักมีเพศสัมพันธ์บนระเบียง บนถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยไม่แคร์สายตาประชาชนแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดดังกล่าว และได้พูดคุยกับ นายพนธกร อายุ 31 ปี อาชีพวินรถจยย. รับจ้าง เล่าว่า ขณะรอลูกค้าอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามคอนโด หลังฝนหยุดตกประมาณบ่ายสองโมง ได้เหลือบไปเห็นนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งกำลังมีพฤติกรรมลักษณะคล้ายมีเพศสัมพันธ์กันอยู่บริเวณริมระเบียง โดยไม่สนใจสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมา สร้างความตกใจ จนคนแถวนั้นต่างหันไปดูและถ่ายคลิปโดยไม่สนใจสายตาคนบริเวณด้านล่างแต่อย่างใด
นายพนธกร กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและตักเตือน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีก เพราะอาจทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติเสื่อมเสีย และนักท่องเที่ยวบางรายอาจเข้าใจผิดว่า “เมืองพัทยา ใครจะทำอะไรก็ได้”
