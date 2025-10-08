คู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ไม่รู้ประตูใส คนข้างนอกเห็นหมด คนดูล้านวิว
ช็อก! คลิปคู่รักมีเซ็กส์ในห้องน้ำคนพิการ เปิดไฟโชว์เงา คนถ่ายคลิปยันไม่ใช่ครั้งแรก ชาวเน็ตถกสนั่น เรื่องจริงหรือคอนเทนต์? ตั้งข้อสงสัย ‘ไม่รู้เหรอว่าข้างนอกเห็น’
กลายเป็นคลิปไวรัลในชั่วข้ามคืน หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอสุดช็อก เผยให้เห็นเงาของชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอย่างโจ่งแจ้งภายในห้องน้ำคนพิการของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง โดยที่ทั้งคู่เปิดไฟทิ้งไว้ ทำให้คนภายนอกสามารถมองเห็นการกระทำทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
วิดีโอดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นภาพเงาของคนสองคนกำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่หลังประตูห้องน้ำคนพิการที่สว่างจ้า ทำให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกสามารถมองเห็นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของคลิปยังได้บันทึกภาพต่อเนื่องไปจนถึงตอนที่ทั้งคู่ออกมาจากห้องน้ำ พร้อมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นชายหญิงคู่นี้มากระทำการในลักษณะดังกล่าว
หลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสถกเถียงและตั้งคำถามจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก บางส่วนสันนิษฐานว่า ทั้งคู่อาจจะไม่ทราบว่าการเปิดไฟในห้องที่เป็นกระจกตอนกลางคืน จะทำให้คนข้างนอกมองเห็นได้ชัดเจน “มันไม่รู้ใช่มั้ยว่าเปิดไฟแล้วข้างนอกเห็น 55555” ขณะที่อีกส่วนมองว่า ทั้งคู่อาจคิดว่าประตูเป็นกระจกฝ้าหรือติดฟิล์มทึบแสง ทำให้ไม่คาดคิดว่าจะมีคนมองเห็น
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์กันแน่ ทั้งนี้ หลายคนพยายามสอบถามถึงพิกัดของปั๊มน้ำมันดังกล่าว แต่เจ้าของคลิปก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล โดยตอบกลับมาเพียงว่า “เป็นความลับครับ555”
“แล้วคนเราทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ในห้องน้ำที่กระจกใสหรอ พื้นห้องน้ำก็ไม่ได้สะอาดนะ สงสัยมากๆ”
“คิดว่าประตูมันติดฟิล์มมัวแล้วคนคงไม่เห็นมั้ง”
“เรื่องจริงหราคอนเทนต์ค้าบ”
“เตรียมออกข่าวได้เลยงานนี้ คลิปเป็นกระแสแน่ ๆ ถ้ายังออนแอร์”
