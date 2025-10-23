“สีหศักดิ์” เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา “ทรัมป์” เป็นพยาน
สีหศักดิ์ เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยจะมี ทรัมป์ และ อันวาร์ เป็นพยาน หลังจากนั้นจะเริ่มถอนอาวุธหนัก
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 ตุลาคม 2568 ว่า เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ซึ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยให้ความสำคัญค่อนข้างลงแล้ว และทุกอย่างตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง ทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการกว้างล้างอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีแผนงาน และแผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการนำชาวกัมพูชาออกจากดินแดนที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยก็มีการพูดคุยแล้วเช่นเดียวกัน
ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการทำงานและพูดคุยกันว่า มีจุดใดบ้างที่มีการรุกล้ำ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงในวันนี้ (23 ต.ค.) ก็น่าจะมีความเรียบร้อย เพราะพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีการลงนามบันทึกสรุปการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกับกัมพูชา
ซึ่งหากทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะดำเนินการลงนาม ”ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซียในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมทั้งผู้นำชาติสมาชิกอื่น ๆ เป็นพยาน
สำหรับขั้นตอนภายหลังการลงนาม ”ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” เสร็จสิ้นว่า ในการลงนามประกาศความสัมพันธ์ฯ จะมีแผนดำเนินการแนบว่า หลังจากนี้จะต้องมีการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะมีแผนการดำเนินการ และกรอบเวลาที่ชัดเจน
ส่วนการแก้ไขปัญหาบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยนั้น นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC ไทย-กัมพูชาจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดให้ชัดเจน และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทย-กัมพูชา แถลงผลประชุม JBC ดำเนินการสร้างหลักแดนใหม่ 15 จุด
- มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก
- สื่อเกาหลีใต้แฉ นักแสดงสาวลวงเพื่อนร่วมชาติ ไปทำงานไลฟ์โป๊ที่กัมพูชา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: