“สีหศักดิ์” เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา “ทรัมป์” เป็นพยาน

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:14 น.
สีหศักดิ์ เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยจะมี ทรัมป์ และ อันวาร์ เป็นพยาน หลังจากนั้นจะเริ่มถอนอาวุธหนัก

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 ตุลาคม 2568 ว่า เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ซึ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยให้ความสำคัญค่อนข้างลงแล้ว และทุกอย่างตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง ทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการกว้างล้างอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีแผนงาน และแผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการนำชาวกัมพูชาออกจากดินแดนที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยก็มีการพูดคุยแล้วเช่นเดียวกัน

ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการทำงานและพูดคุยกันว่า มีจุดใดบ้างที่มีการรุกล้ำ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงในวันนี้ (23 ต.ค.) ก็น่าจะมีความเรียบร้อย เพราะพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีการลงนามบันทึกสรุปการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกับกัมพูชา

ซึ่งหากทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะดำเนินการลงนาม ”ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซียในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมทั้งผู้นำชาติสมาชิกอื่น ๆ เป็นพยาน

สำหรับขั้นตอนภายหลังการลงนาม ”ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” เสร็จสิ้นว่า ในการลงนามประกาศความสัมพันธ์ฯ จะมีแผนดำเนินการแนบว่า หลังจากนี้จะต้องมีการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะมีแผนการดำเนินการ และกรอบเวลาที่ชัดเจน

ส่วนการแก้ไขปัญหาบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยนั้น นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC ไทย-กัมพูชาจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดให้ชัดเจน และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

