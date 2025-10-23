ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:50 น.
นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย วันนี้จะเรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนวาระก่อนเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียน และเอเปค

23 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อทบทวนวาระสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้

นายอนุทินกล่าวว่า การทบทวนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีเอกสารหรือข้อตกลงใดที่ประเทศไทยจะต้องลงนามหรืออนุมัติหรือไม่ และมีประเด็นใดที่อาจขัดต่อระเบียบหรือข้อกฎหมายภายในประเทศ

ในช่วงท้าย ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงประเด็นการลงนามสันติภาพร่วมกับประเทศกัมพูชา ว่าจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ ซึ่งนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรง เพียงกล่าวสั้นๆ ว่า “ขอไปประชุมก่อน”

