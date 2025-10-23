“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน
นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย วันนี้จะเรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนวาระก่อนเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียน และเอเปค
23 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อทบทวนวาระสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้
นายอนุทินกล่าวว่า การทบทวนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีเอกสารหรือข้อตกลงใดที่ประเทศไทยจะต้องลงนามหรืออนุมัติหรือไม่ และมีประเด็นใดที่อาจขัดต่อระเบียบหรือข้อกฎหมายภายในประเทศ
ในช่วงท้าย ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงประเด็นการลงนามสันติภาพร่วมกับประเทศกัมพูชา ว่าจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ ซึ่งนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรง เพียงกล่าวสั้นๆ ว่า “ขอไปประชุมก่อน”
