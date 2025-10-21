อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต
อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักโอซี พบสารไซบูทรามีน ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเตือนภัยผู้บริโภคระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจวิเคราะห์และพบการปนเปื้อนของไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจทำให้เสียชีวิตได้
โดยเพจเฟซบุ๊ก FDA Thai เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ซื้อจากเพจ FACEBOOK ชื่อร้าน Phyteney & Kionu789 ลดน้ำหนัก by WL (โอซี ลดน้ำหนัก สูตรดารา) โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซี อย. 76-1-17557-5-0300 ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอสจี เวลเนส จำกัด 58/1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วัน เดือน ปี ที่ผลิต MFD 06/01/25 EXP 06/01/27
จากการตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2565 ที่มีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้จึงเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน และเพื่อป้องกันผลกระทบเป็นวงกว้าง อย.ขอประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
หากผู้บริโภคท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือต้องการแจ้งร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Line@FDAThai, Facebook : FDAThai ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
