ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

ทำความรู้จัก ประวัติ กันจอมพลัง คือใคร มหาเศรษฐีหนุ่มใจดี ที่ผันตัวจากพ่อค้าบะหมี่เจ้าดังมาช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก

เชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับ “กันจอมพลัง” ชายหนุ่มร่างใหญ่ที่มักจะออกตัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่ประจักษ์สายตาตอนนี้ก็คงจะเป็นการออกโรงปกป้องทหารไทย รวมถึงประชาชนชาวไทยที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา นั่นเอง และนอกจากเขาจะเป็นผู้ให้เบอร์หนึ่งระดับประเทศ กันจอมพลัง ยังเป็นผู้ที่เดินหน้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมอีกด้วย

แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะรู้จักเขาในฐานะเจ้าของร้าน “บะหมี่จอมพลัง” ร้านบะหมี่ชามยักษ์ที่เคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่ง ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาทำให้เขามีผู้ติดตามในเพจเฟซบุ๊กกว่า 9.1 ล้านคน วันนี้ทาง The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มจอมพลังคนนี้กันว่าเขาคือใคร มาจากไหน ทำไมถึงเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง

ประวัติ กันจอมพลัง

ทำความรู้จัก กันจอมพลัง เจ้าพ่อนักช่วยเหลือ-ต่อสู้เพื่อสังคมไทย

กัน จอมพลัง ชื่อจริงว่า “กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์” เกิดวันที่ 25 มกราคม ในด้านชีวิตรักเขาแต่งงานกับ หมิว ลลิตา หงสะมัต ดีกรีนางงามหลายเวที และมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนชื่อ “น้องหมี่เกี๊ยว”

กันจอมพลัง มีชื่อเสียงมาจากการค้าขายบะหมี่ที่ตลาดนัดรถไฟ ซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืนยอดนิยมของวัยรุ่นในช่วงนั้น โดยมีจุดเด่นคือการขายบะหมี่ชามยักษ์ หรือที่เรียกว่า “บะหมี่จอมพลัง” ซึ่งในขณะนั้นการขายบะหมี่แบบไซซ์ใหญ่เครื่องแน่นยังไม่มีเจ้าไหนคิดทำขึ้นมา จึงทำให้ร้าน บะหมี่จอมพลัง ของกันประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ธุรกิจร้านบะหมี่ของ กันจอมพลัง ใช้เวลาไม่นานหลังจากเปิดตัวก็เริ่มทำการขยายสาขาไปหลายที่ เช่น สาขาตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ สาขาตลาดนัดรันเวย์ร่มเกล้า 25 เป็นต้น นอกจากนี้ กัน จอมพลัง และร้านบะหมี่ของเขา ยังเคยได้ไปออกอากาศในรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” ของทางช่อง Workpoint อีกด้วย ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ต่อมาไม่นาน “กัน จอมพลัง” ประกาศปิดร้านบะหมี่จอมพลัง สาขาตลาดนัดรถไฟ ซึ่งเป็นสาขาดั้งเดิมที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยให้เหตุผลว่า เป็นเพราะผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ประวัติ กันจอมพลัง-1
ภาพจาก : bangkoksync

แม้ว่าธุรกิจของเขาจะต้องปิดตัวลง แต่ “กัน จอมพลัง” ก็ใช้โอกาสนี้ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยรวมตัวกับเพื่อน ๆ ออกเงิน ซื้อรถพยาบาล, เตียง และถังออกซิเจน เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลนำไปช่วยประชาชนที่ติดโควิด-19 จนกลายเป็นข่าวใหญ่ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือประชาชน และสังคมของ กันจอมพลัง เป็นต้นมา

ปัจจุบันเรามักจะเห็นภาพของ กันจอมพลัง ในฐานะนักเคลื่อนไหวให้ความช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้เสียหายได้รับความไม่เป็นธรรมโดยไม่หวังผลแต่อย่างใด ซึ่งสามารถติดตามการช่วยเหลือของหนุ่มผู้ให้คนนี้ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้

ประวัติ กันจอมพลัง-2

ประวัติ กันจอมพลัง-3

กัน จอมพลัง คือใคร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง
กัน จอมพลัง คือใคร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง
กัน จอมพลัง คือใคร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง
กัน จอมพลัง คือใคร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง
กัน จอมพลัง คือใคร
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

