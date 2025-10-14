“จักรภพ” เชิญชวนประชาชน ร่วมให้กำลังใจ “ทักษิณ” หน้าเรือนจำ 18 ต.ค.
จักรภพ เพ็ญแข เชิญชวนประชาชน ร่วมรวมตัวให้กำลัง ทักษิณ ชินวัตร ที่หน้าเรือนจำคลองเปรม ในวันที่ 18 ต.ค. ในช่วงเวลาที่การเมืองไทยคลุมเคลือ
นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผม-จักรภพ และป๊อบ-สุไพรพล เพ็ญแข ขอเชิญญาติมิตรไปร่วมให้กำลังใจ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่หน้าเรือนจำคลองเปรม เวลา 10.30 น. วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ครับ
ท่านไหนว่าง ไปกันนะครับ ไปร่วมให้กำลังใจท่าน ไปเพื่อให้กำลังใจพวกเรากันเอง เมืองไทยจะได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความคลุมเคลือนี้ได้ในที่สุด
ประชาชนเท่านั้นจะช่วยกันหาทางออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้”
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่นายทักษิณ ถูกคุมขังในเรือนจำคลองเปรมครบหนึ่งเดือน
ซึ่งอ้างอิงจาก .ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ระบุว่า “คุณพ่อสุขภาพจิตดี ยังเข้มแข็งอยู่ ตอนนี้ก็น่าจะครบเดือนแล้ว นอกจากนี้ คุณพ่อมีบ่นนิ้วชาบ้าง”
