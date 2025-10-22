ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 16:43 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 16:43 น.
57
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส
แฟ้มภาพ

มูลนิธิกันจอมพลังใครเป็นเจ้าของแน่ ! หลังทนายดังเปิดข้อบังคับ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากเลิกล้มให้ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เมื่อเช้าหลุดชมบทบาท 2 สส.ตัวตึงพรรคส้ม ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานพรรคตัวเองได้ดี

จากกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณี รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ตรวจสอบการทำงาของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ลงพื้นที่ด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ โดยระบุประเด็นนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ

ภารกิจเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่ยังมีการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังเผชิญเหตุได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเผชิญโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

และเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยไม่ใช่เพียงแค่กับ กัน จอมพลัง อย่างในยุคที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงประชาชนไม่มีอาหารประทังชีวิต หรือบางคนได้รับบาดเจ็บจากภัยธรรมชาติคุณกัน ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกับนายอรรถกรที่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ ที่ทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร

ส่วนที่ กัน จอมพลัง ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกมาให้ข้อมูล ว่ามีการจัดสรรงบประมาณแบบวิธีเฉพาะเจาะกว่าหมื่นโครงการ (ซอยงบ) ร้อยเอกธรรมนัส ปฏิเสธว่า ไม่มี และโครงการของกระทรวงเกษตรฯ โปร่งใสตรวจสอบได้

อย่างไรก็ดีต่อมามีการตั้งข้อสังเกตถึงมูลนิธิขิงกันจอมพลังช่วยสู้ โดยนอกจากปมที่ ไอซ์ รักชนก สส.ปชน.ออกมาจี้เร่องยอดบริจาคซึ่งอาจแฝงนัยยะทางการเมืองหรือไม่นั้น ล่าสุด นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน เผยแพร่เอกสารซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยระบุว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”

เอกสารข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังระบุยกทรัพย์สินให้ร้อนเอกธรรมนัส
ภาพ Facebook @ronsan.huadong
เอกสารข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลัง
ภาพ Facebook @ronsan.huadong

เอกสารดังกล่าวยังระบุอีกว่า ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งยังมีรายละเอียดการสิ้นสุดของมูลนิธิ นอกจากที่กฎหมายระบุไว้แล้วนั้น ในเนื้อหาดังกล่าสยังการชี้แจงถึงกรณีถ้ามีเหตุให้มูลนิธิสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิก ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ เมื่อกรรมการ 2 ใน 3 มีมติเลิก , เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

ธรรมนัส พรหมเผ่า มูลนิธิกันจอมพลัง
ภาพ @MOACThailand

ส่วนกรณี รักชนก ศรีนอก เปิดเผยความสัมพันธ์ของกัน จอมพลัง กับร้อยเอกธรรมนัสอาจจะมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่นั้น ?

รองนายกฯ คนปัจจุบันย้ำชัดว่า ไม่มี ! ซึ่งกันจอมพลังเป็นคนชอบช่วยเหลือประชาชนประกอบกับตนทำมูลนิธิในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจึงสบโอกาสพบปะตอนลงพื้นที่และเคมีเผอิญตรงกันจึงมีความสนิทสนมกัน คบกันก็เห็นว่าอีกฝ่ายทำเพื่อสังคม

ร.อ.ธรรมนัส กล่าว่า อะไรที่ตนมีเครือข่ายสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเต็มที่ แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องเงินทอง โดยเจ้าตัวถึงกับลั่นเสียงแข็งต่อหน้านักข่าว “เรื่องนี้ต้องปฏิเสธเลย” ส่วนหลังมีการกล่าวพาดพิงได้มีโอกาสพูดคุยกับกัน จอมพลังบ้างหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส บอกว่า ตนเป็นคนที่อยู่กับความจริงไม่ต้องเสแสร้ง เมื่อกัน จอมพลังมีปัญหาก็ให้กำลังใจไม่มีประเด็นอะไร และเราคบกันไม่ได้ไปสร้างความเสียหายกับประชาชน แต่เราคบกันเพื่อไปช่วยเหลือประชาชน

เมื่อถามถึงกรณีสส.พรรคประชาชนออกมาโจมตีเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ ?

“ร้อยเอกธรรมนัส” กล่าวตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า “ไม่เป็นไรครับ” ในความเป็นจริงต้องชื่นชมนางสาวรักชนกรวมถึงนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อปชน.ว่า เป็นคนเก่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์พรรคในการทำงานที่จะสะกิดให้สังคมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องดี เราต้องชื่นชม.

กันจอมพลังสนิทธรรมนัส จริงหรือไม่
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวการเมืองในไทยที่น่าสนใจประจำวัน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

18 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน ข่าว

เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 &#039;วันปิยมหาราช&#039; ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 ‘วันปิยมหาราช’ ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธงง ปลดอิชิอิทำไม ข่าว

สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด “อิชิอิ” มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วรภัค ลาออกจาก รมช.คลัง เพื่อความโปร่งใส ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสมาชิกใหม่ครอบครัวข่าว 3 ข่าว

ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 16:43 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 16:43 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button