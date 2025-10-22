เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ
มูลนิธิกันจอมพลังใครเป็นเจ้าของแน่ ! หลังทนายดังเปิดข้อบังคับ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากเลิกล้มให้ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เมื่อเช้าหลุดชมบทบาท 2 สส.ตัวตึงพรรคส้ม ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานพรรคตัวเองได้ดี
จากกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณี รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ตรวจสอบการทำงาของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ลงพื้นที่ด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ โดยระบุประเด็นนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ
ภารกิจเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่ยังมีการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังเผชิญเหตุได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเผชิญโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
และเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยไม่ใช่เพียงแค่กับ กัน จอมพลัง อย่างในยุคที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงประชาชนไม่มีอาหารประทังชีวิต หรือบางคนได้รับบาดเจ็บจากภัยธรรมชาติคุณกัน ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกับนายอรรถกรที่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ ที่ทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร
ส่วนที่ กัน จอมพลัง ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกมาให้ข้อมูล ว่ามีการจัดสรรงบประมาณแบบวิธีเฉพาะเจาะกว่าหมื่นโครงการ (ซอยงบ) ร้อยเอกธรรมนัส ปฏิเสธว่า ไม่มี และโครงการของกระทรวงเกษตรฯ โปร่งใสตรวจสอบได้
อย่างไรก็ดีต่อมามีการตั้งข้อสังเกตถึงมูลนิธิขิงกันจอมพลังช่วยสู้ โดยนอกจากปมที่ ไอซ์ รักชนก สส.ปชน.ออกมาจี้เร่องยอดบริจาคซึ่งอาจแฝงนัยยะทางการเมืองหรือไม่นั้น ล่าสุด นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน เผยแพร่เอกสารซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยระบุว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
เอกสารดังกล่าวยังระบุอีกว่า ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งยังมีรายละเอียดการสิ้นสุดของมูลนิธิ นอกจากที่กฎหมายระบุไว้แล้วนั้น ในเนื้อหาดังกล่าสยังการชี้แจงถึงกรณีถ้ามีเหตุให้มูลนิธิสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิก ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ เมื่อกรรมการ 2 ใน 3 มีมติเลิก , เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ส่วนกรณี รักชนก ศรีนอก เปิดเผยความสัมพันธ์ของกัน จอมพลัง กับร้อยเอกธรรมนัสอาจจะมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่นั้น ?
รองนายกฯ คนปัจจุบันย้ำชัดว่า ไม่มี ! ซึ่งกันจอมพลังเป็นคนชอบช่วยเหลือประชาชนประกอบกับตนทำมูลนิธิในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจึงสบโอกาสพบปะตอนลงพื้นที่และเคมีเผอิญตรงกันจึงมีความสนิทสนมกัน คบกันก็เห็นว่าอีกฝ่ายทำเพื่อสังคม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าว่า อะไรที่ตนมีเครือข่ายสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเต็มที่ แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องเงินทอง โดยเจ้าตัวถึงกับลั่นเสียงแข็งต่อหน้านักข่าว “เรื่องนี้ต้องปฏิเสธเลย” ส่วนหลังมีการกล่าวพาดพิงได้มีโอกาสพูดคุยกับกัน จอมพลังบ้างหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส บอกว่า ตนเป็นคนที่อยู่กับความจริงไม่ต้องเสแสร้ง เมื่อกัน จอมพลังมีปัญหาก็ให้กำลังใจไม่มีประเด็นอะไร และเราคบกันไม่ได้ไปสร้างความเสียหายกับประชาชน แต่เราคบกันเพื่อไปช่วยเหลือประชาชน
เมื่อถามถึงกรณีสส.พรรคประชาชนออกมาโจมตีเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ ?
“ร้อยเอกธรรมนัส” กล่าวตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า “ไม่เป็นไรครับ” ในความเป็นจริงต้องชื่นชมนางสาวรักชนกรวมถึงนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อปชน.ว่า เป็นคนเก่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์พรรคในการทำงานที่จะสะกิดให้สังคมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องดี เราต้องชื่นชม.
อ่านข่าวการเมืองในไทยที่น่าสนใจประจำวัน
- ยาวกว่าทุกโพสต์ ชูวิทย์ แจมปมร้อน ไอซ์ รักชนก-กันจอมพลัง ดึงสติฮีโร่ กลัวรับบริจาคจนตกตม้าตาย
- กัน จอมพลัง ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.
- สส.ไอซ์ ซัดกันจอมพลังใช้ ม.112 เป็นเกราะกำบัง หลังจนมุมตอบคำถามไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: