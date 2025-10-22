“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”
สุริยะ แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล ไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตร เชื่อการแปลงได้รับการยอมรับจากสมาชิกแน่นอน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยแถลง ภายหลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่า ยืนยันว่า หัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่ใช่ตนแน่นอน แต่คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรค ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะนำพาพรรค เตรียมพร้อมสำหรับการสู้ศึกเลือกตั้ง ซึ่ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรแน่นอน แต่เป็นคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทย และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคครั้งนี้ จะได้รับการยอมรับจากสมาชิกและ สส. ทุกคน
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ชินวัตร” กับพรรคเพื่อไทยจะไม่เกี่ยวข้องกัน แม้จะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค เพราะพรรคไทยรักไทย ก่อตั้งมาโดยนายทักษิณ และมีนโยบายหลายอย่างที่ก่อตั้งมาจาก ตระกูลชินวัตรที่มีนายกรัฐมนตรีถึงสามคน จึงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยดีขึ้นแน่นอน
ส่วนกรณีที่นายไทกร พลสุวรรณ บอกว่า “จึงรุ่งเรืองกิจ” บีบให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากกัวหน้าพรรคแลกกับเงื่อนจะ สส.ไปอยู่พรรคอื่น ว่าเรื่องนี้เป็นข่าวเท็จและสร้างความเสียหายให้กับตนเอง และนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ หลานชาย และตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่อยู่ในพรรคเพื่อไทย เรื่องนี้ได้ปรึกษากับพรรคเพื่อไทยแล้ว โดยจะตั้งทนายความและฟ้องร้องหมิ่นประมาท ซึ่งจะเป็นคดีอาญาและจะไม่มีความไม่มีการยอมความเด็ดขาด
ตนเองเกิดมาจากพรรคไทยรักไทย ตอนนั้นนายทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคและแต่งตั้งให้ตนเองเป็นเลขาธิการพรรค เมื่อมาถึงพรรคเพื่อไทย นางสาวแพทองธาร ก็ได้ตั้งให้ตนเองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตนเองได้รับความกรุณาจาก นายกฯ นางสาวแพทองธารจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพา สส. ออกไปอยู่ที่อื่น จึงขอยืนยันว่าเป็นการใส่ร้ายและจะฟ้องร้องให้ถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง
- อิ๊งค์ เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค
- “วิสุทธิ์” ยันไม่มีใครบีบ “อิ๊งค์” ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค เดินหน้าสู้เลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: