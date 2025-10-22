อิ๊งค์ เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค
อิ๊งค์ แพทองธาร เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันเป็นสมาชิกพรรคและเป็นเสาหลักในการเลือกตั้ง
นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการเลขาธิการพรรค แถลงหลังการประชุม สส.พรรคว่า วันนี้น.ส.แพทองธาร เชิญสมาชิกของพรรค มาประชุมเพื่อบอกความในใจและเหตุผลที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันทุกอย่างยังอยู่ในคอนเซ็ปต์การยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทยที่ประกาศไว้
ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง เราก็ขยับ และเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต สำหรับบทบาทของน.ส.แพทองธาร ท่านยังเป็นสมาชิกและเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย ยังทำงานคู่กับพรรคเป็นเสาหลักสำคัญในการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร บอกเหตุผลการลาออกกับ สส.อย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า น.ส.แพทองธาร ถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งประเด็นจริยธรรม เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาขู่ สส.พรรค ผู้สมัครของเราในการดึงตัวในอนาคตและรักษาพรรคไว้ เพราะมองว่าหากทำอะไรได้ที่เป็นการรักษาพรรคไว้ก็จะทำ จึงลาออกจากหัวหน้าพรรค พรรคจะประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคและกก.บห.ชุดใหม่โดยเร็ว
เมื่อถามว่าจะทำให้สถานการณ์ในพรรคแกว่งหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่แกว่ง ใครจะเป็นผู้นำพรรค น.ส.แพทองธารก็พูดว่าซัพพอร์ตตลอด พวกเราได้ฟังเสียงจากประชาชนมา และสมาชิกพรรคทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไป และหัวหน้าก็เสียสละที่จะลาออกจากตำแหน่งและ พร้อมยืนยันที่จะอยู่คู่กับพรรคต่อไป
เมื่อถามว่ากังวลว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ สส.ไหลออกมากขึ้นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ถ้าใจอยู่ทุกคนก็อยู่ ถ้าหมดใจแล้วก็ไม่มีปัญหา พวกเราให้เกียรติกันและกัน ตนยืนยันว่ามีไหลออก ก็ต้องไหลเข้า ทุกวันนี้ทุกคนและกรรมการสรรหา ก็ประชุมกันทุกวัน มีการสัมภาษณ์คนใหม่ๆ อยู่ทุกวัน ตนมองว่าการเมืองขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ และความตั้งใจทำงาน มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง มีออกก็เข้าไม่มีปัญหา
