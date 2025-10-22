บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซองต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส, จามาล มูเซียล่า, โยนาส เออร์บิก และ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช แนวรุกนำทัพมาโดย ไมเคิล โอลิเซ่, แฮร์รี่ เคน, หลุยซ์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิโคลัส แจ็คสัน
คลับ บรูช
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ นิคกี้ ฮาเยน จะยังไม่มีชื่อของ ราฟาเอล ออนเยดิก้า กับ ซิมง มิงโญเลต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น นอร์ดิน แจ็คเกอร์ส พร้อมแนวรับ 4 คน คีเรียนี่ แซ็บเบ, แบรนดอน เมเคเล่, โจเอล ออร์โดเญซ, บียอร์น ไมเยอร์ แดนกลางเป็น ฮันส์ วานาเก้น, อเล็กซานดาร์ สตานโควิช แนวรุกนำทัพมาโดย คาร์ลอส ฟอร์บส์, ซิสเซ่ ซานดรา, คริสตอส โซลิส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิโคโล่ เทรโซลดี้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น – คลับ บรูช
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 07/12/05 คลับ บรูช 1-1 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/05 บาเยิร์น มิวนิค 1-0 คลับ บรูช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
- 18/10/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 30/09/25 ชนะ ปาฟอส 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/09/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
- 20/09/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 4-1 (บุนเดสลีกา)
คลับ บรูช
- 18/10/25 ชนะ โอเอช ลูเวิน 1-0 (เบลเจียน โปรลีก)
- 05/10/25 ชนะ ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ 1-0 (เบลเจียน โปรลีก)
- 30/09/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 เสมอ สตองดาร์ ลีแอช 2-1 (เบลเจียน โปรลีก)
- 24/09/25 เสมอ เวสเตอร์โล่ 5-5 (เบลเจียน โปรลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ – สตานิสลาฟ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แฮร์รี่ เคน, หลุยซ์ ดิอาซ – นิโคลัส แจ็คสัน
คลับ บรูช (4-2-3-1) : นอร์ดิน แจ็คเกอร์ส (GK) – คีเรียนี่ แซ็บเบ, แบรนดอน เมเคเล่, โจเอล ออร์โดเญซ, บียอร์น ไมเยอร์ – ฮันส์ วานาเก้น, อเล็กซานดาร์ สตานโควิช – คาร์ลอส ฟอร์บส์, ซิสเซ่ ซานดรา, คริสตอส โซลิส – นิโคโล่ เทรโซลดี้
Thaiger ทายผลบอล บาเยิร์น มิวนิค 3-0 คลับ บรูช
