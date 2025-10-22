ข่าวกีฬาฟุตบอล

บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 10:49 น.
83

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาเยิร์น VS คลับ บรูช ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
Credit : FC Bayern München

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซองต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส, จามาล มูเซียล่า, โยนาส เออร์บิก และ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช แนวรุกนำทัพมาโดย ไมเคิล โอลิเซ่, แฮร์รี่ เคน, หลุยซ์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิโคลัส แจ็คสัน

Credit : FC Bayern München

คลับ บรูช

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ นิคกี้ ฮาเยน จะยังไม่มีชื่อของ ราฟาเอล ออนเยดิก้า กับ ซิมง มิงโญเลต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น นอร์ดิน แจ็คเกอร์ส พร้อมแนวรับ 4 คน คีเรียนี่ แซ็บเบ, แบรนดอน เมเคเล่, โจเอล ออร์โดเญซ, บียอร์น ไมเยอร์ แดนกลางเป็น ฮันส์ วานาเก้น, อเล็กซานดาร์ สตานโควิช แนวรุกนำทัพมาโดย คาร์ลอส ฟอร์บส์, ซิสเซ่ ซานดรา, คริสตอส โซลิส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิโคโล่ เทรโซลดี้

Credit : Club Brugge K.V.

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น – คลับ บรูช

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 07/12/05 คลับ บรูช 1-1 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/05 บาเยิร์น มิวนิค 1-0 คลับ บรูช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 18/10/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 30/09/25 ชนะ ปาฟอส 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/09/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 20/09/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 4-1 (บุนเดสลีกา)

คลับ บรูช

  • 18/10/25 ชนะ โอเอช ลูเวิน 1-0 (เบลเจียน โปรลีก)
  • 05/10/25 ชนะ ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ 1-0 (เบลเจียน โปรลีก)
  • 30/09/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 เสมอ สตองดาร์ ลีแอช 2-1 (เบลเจียน โปรลีก)
  • 24/09/25 เสมอ เวสเตอร์โล่ 5-5 (เบลเจียน โปรลีก)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ – สตานิสลาฟ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แฮร์รี่ เคน, หลุยซ์ ดิอาซ – นิโคลัส แจ็คสัน

คลับ บรูช (4-2-3-1) : นอร์ดิน แจ็คเกอร์ส (GK) – คีเรียนี่ แซ็บเบ, แบรนดอน เมเคเล่, โจเอล ออร์โดเญซ, บียอร์น ไมเยอร์ – ฮันส์ วานาเก้น, อเล็กซานดาร์ สตานโควิช – คาร์ลอส ฟอร์บส์, ซิสเซ่ ซานดรา, คริสตอส โซลิส – นิโคโล่ เทรโซลดี้

Credit : Club Brugge K.V.

Thaiger ทายผลบอล บาเยิร์น มิวนิค 3-0 คลับ บรูช

 

