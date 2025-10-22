หวยลาว

ผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 งวดวันพุธ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:26 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 17:27 น.
58
ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่

ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่

นับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักเสี่ยงโชคและแฟน ๆ สลากพัฒนา สปป.ลาว กับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 (໒໒/໑໐/໖໘) บรรยากาศการลุ้นโชคในค่ำคืนนี้เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเคย ผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ ชมการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะส่งตรงบรรยากาศการหมุนวงล้อจาก สปป.ลาว ให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจผลรางวัลไปพร้อม ๆ กันแบบเรียลไทม์

ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 22 ตุลาคม 2568

ถ่ายทอดสดหวยลาว 22 ต.ค. 68

ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 22 ตุลาคม 2568 (22/10/68)

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้

  • หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล / รอผล / รอผล / รอผล / รอผล

ผลหวยลาวย้อนหลัง 8 งวดล่าสุด

  • งวดวันจันทร์ที่ 20/10/68 : เลข 6 ตัว 367480 | เลข 2 ตัว 80
  • งวดวันศุกร์ที่ 17/10/68 : เลข 6 ตัว 523509 | เลข 2 ตัว 09
  • งวดวันพุธที่ 15/10/68 : เลข 6 ตัว 529152 | เลข 2 ตัว 52
  • งวดวันจันทร์ที่ 13/10/68 : เลข 6 ตัว 039456 | เลข 2 ตัว 56
  • งวดวันจันทร์ที่ 10/10/68 : เลข 6 ตัว 917318 | เลข 2 ตัว 18
  • งวดวันพุธที่ 8/10/68 : เลข 6 ตัว 443946 | เลข 2 ตัว 46
  • งวดวันจันทร์ที่ 6/10/68 : เลข 6 ตัว 171739 | เลข 2 ตัว 39
  • งวดวันศุกร์ที่ 3/10/68 : เลข 6 ตัว 948654 | เลข 2 ตัว 54

สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

  • ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
  • ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
  • ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ

สำหรับท่านใดที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด ก็ไม่ต้องกังวล สามารถกลับมาตรวจสอบผลการออกรางวัลย้อนหลังฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้เร็วที่สุดหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับการออกรางวัลในค่ำคืนนี้

ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568

