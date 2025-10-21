“อนุทิน” สั่ง “วรภัค” ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์
อนุทิน สั่ง วรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หลังถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์เขมร ย้ำหากเจอว่าใครผิดก็ดำเนินการตามนั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีการปราบปรามสแกมเมอร์ ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่ ว่า ได้แจ้งให้ครม.รับทราบว่า ให้ถือว่าเรื่องสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ
ส่วนที่มีหลายประเทศดำเนินการตรวจสอบ เส้นทางการเงินบริษัทในเครือปริ้นซ์กรุ๊ป ไทยได้มีการดำเนินตรวจสอบด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า หากมีเบาะแสตรงไหนเข้ามา ก็ตรวจสอบ ขณะเดียวกันในวันนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก็มาหารือเรื่องความร่วมมือ ในการไล่ตรวจจับสแกมเมอร์ ฉะนั้นพอเดินทางกลับจากการประชุมเอเปค ก็จะมีการแสวงหาความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการป้องกันเรื่องนี้ด้วยกัน
ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์ในกัมพูชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตนได้ให้นายวรภัคทำเรื่องชี้แจงมา และนายวรภัค จะทำเรื่องชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก และแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบ ตนจึงบอกไปว่า ให้ทำเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทราบด้วย เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีรัฐมนตรีหลายคนเชื่อมโยงด้วยนั้น จะส่งผลต่อเสถียรรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า หากใครกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามนั้น
ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งนายวรภัค เป็นหนึ่งในประธานคณะอนุกรรมการปราบสแกมเมอร์แต่อย่างใด พร้อมกับกล่าวด้วยว่า เวลาบอกไม่มี ก็ช่วยรายงานข่าวว่าไม่มีด้วย ก่อนย้ำว่า ไม่มี ไม่เคยคิดว่าจะมี เพราะตนเป็นประธาน และในแต่ละส่วนอย่างด้านการเงิน หรือการสืบสวนสอบสวน ก็มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และพล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะทำงาน ขณะที่ในส่วนของตำรวจตนเป็นประธานเอง
ส่วนกรณีที่วานนี้ นายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่ามีบุคคล 2 สัญชาติ ใช่นายเบน สมิธ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีหลายคน ส่วนพอจะบอกตัวเลขได้หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรีระบุว่า เดี๋ยวดำเนินการก็รู้เอง แต่ยืนยัน ว่าดำเนินการแน่นอน
