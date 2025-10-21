ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “วรภัค” ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:40 น.
69

อนุทิน สั่ง วรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หลังถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์เขมร ย้ำหากเจอว่าใครผิดก็ดำเนินการตามนั้น

นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี​ ถึงกรณีการปราบปรามสแกมเมอร์​ ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่​ ว่า​ ได้แจ้งให้ครม.รับทราบว่า ให้ถือว่าเรื่องสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ​

ส่วนที่มีหลายประเทศดำเนินการตรวจสอบ เส้นทางการเงินบริษัทในเครือปริ้นซ์กรุ๊ป​ ไทยได้มีการดำเนินตรวจสอบด้วยหรือไม่​ นายกรัฐมนตรี​ ยืนยันว่า​ หากมีเบาะแสตรงไหนเข้ามา ก็ตรวจสอบ ขณะเดียวกันในวันนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก็มาหารือเรื่องความร่วมมือ ในการไล่ตรวจจับสแกมเมอร์ ฉะนั้นพอเดินทางกลับจากการประชุมเอเปค ก็จะมีการแสวงหาความร่วมมือกับสหรัฐฯ​ ในการป้องกันเรื่องนี้ด้วยกัน​

ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายวรภัค ธันยาวงษ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์ในกัมพูชา นายกรัฐมนตรี​ ระบุว่า ตนได้ให้นายวรภัค​ทำเรื่องชี้แจงมา และนายวรภัค​ จะทำเรื่องชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก​ และแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบ​ ตนจึงบอกไปว่า​ ให้ทำเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทราบด้วย เป็นลายลักษณ์อักษร​ด้วย​

ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีรัฐมนตรีหลายคนเชื่อมโยงด้วยนั้น จะส่งผลต่อเสถียรรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี​ ยืนยันว่า หากใครกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามนั้น​

ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งนายวรภัค​ เป็นหนึ่งในประธานคณะอนุกรรมการปราบสแกมเมอร์แต่อย่างใด​ พร้อมกับกล่าวด้วยว่า​ เวลาบอกไม่มี ก็ช่วยรายงานข่าวว่าไม่มีด้วย​ ก่อนย้ำว่า ไม่มี ไม่เคยคิดว่าจะมี เพราะตนเป็นประธาน และในแต่ละส่วนอย่างด้านการเงิน หรือการสืบสวนสอบสวน ก็มีนายเอกนิติ​ นิติทัณฑ์​ประภาศ​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และพล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ เป็นคณะทำงาน​ ขณะที่ในส่วนของตำรวจตนเป็นประธานเอง​

ส่วนกรณีที่วานนี้ นายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่ามีบุคคล 2 สัญชาติ​ ใช่นายเบน สมิธ​ หรือไม่​ นายอนุทินกล่าวว่า​ มีหลายคน ส่วนพอจะบอกตัวเลขได้หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรีระบุว่า เดี๋ยวดำเนินการก็รู้เอง แต่ยืนยัน​ ว่าดำเนินการแน่นอน

