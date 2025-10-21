รองนายกฯ เขมร ปัดเอี่ยวกาสิโนสีหนุวิลล์ งัดผลงานสู้ จับคนร้ายได้เป็นหมื่น
กัมพูชาโต้เดือด! ปฏิเสธข่าว ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกฯ เอี่ยวกาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ ลั่นเป็นข้อมูลเท็จ งัดผลงานสวนกลับ คดีหลอกลวงออนไลน์-ค้ามนุษย์-ยาเสพติด จับคนร้ายได้เพียบ
วันนี้ (21 ตุลาคม 2568) กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ร่วมลงทุนกับธุรกิจกาสิโนจินเป่ย (Jin Bei) ในสีหนุวิลล์ โต้กลับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่มีแรงจูงใจทางการเมือง และมีเจตนาทำลายชื่อเสียงของสถาบันระดับชาติและเกียรติภูมิของบุคคล
แถลงการณ์ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นในประเด็นแรกว่า “ฯพณฯ ดร. ซาร์ โสขะ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีหุ้นใด ๆ ในธุรกิจกาสิโนจินเป่ยตามที่รายงานและข้อกล่าวหาได้ระบุไว้” กระทรวงมหาดไทยชี้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกียรติยศของสถาบันระดับชาติและศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการบ่อนทำลายความพยายามที่ ฯพณฯ ดร. ซาร์ โสขะได้ทุ่มเทในการรับใช้ชาติและประชาชนชาวกัมพูชา
ขณะเดียวกันก็ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอผลงานการปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังภายใต้การนำของ ดร. ซาร์ โสขะ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคง ยืนยันว่าท่านได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการป้องกันและกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ
สถิติการปราบปรามในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 พบว่า คดีหลอกลวงออนไลน์ มีการปราบปรามคดีหลอกลวงออนไลน์ 48 คดี, จับกุม 168 คน (ส่งฟ้องศาล), และเนรเทศผู้กระทำผิด 2,722 คนออกจากกัมพูชา ต่อมาคือ คดีค้ามนุษย์ มีการสืบสวนและปราบปราม 147 คดี, จับกุม 205 คน (ส่งฟ้องศาล), และให้ความช่วยเหลือเหยื่อได้ 483 คน ส่วน คดียาเสพติด สืบสวนและปราบปราม 6,914 คดี, จับกุม 17,406 คน, และยึดยาเสพติดได้ประมาณ 7.5 ตัน พร้อมสารเคมีอีกประมาณ 48 ตัน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า ดร. ซาร์ โสขะ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศต่อไป
ข้อมูลจาก : khmertimeskh
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดภาพ ‘ทมอดาซิตี้’ ย่ามค่ำคืน แหล่งที่ตั้งกาสิโน-สแกมเมอร์ทุนจีน แห่งชายแดนเขมร
- “ฮุน มาเนต” วอนประชาชนหยุดถามยอดตายทหารเขมร หรือเรื่องเสียดินแดน
- คลิปนาที โดม ปกรณ์ ร่วมเฟรม นางงามเขมร อ้างถูกจีบทางสายตา โพสต์คำนี้ คนเมนต์สนั่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: