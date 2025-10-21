คุกตลอดชีวิต ครูโหดแทงเด็ก 8 ขวบดับ อ้างป่วยซึมเศร้า เผยคำสารภาพสุดช็อก
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกตลอดชีวิต ครูหญิงฆ่าโหดนักเรียนวัย 8 ขวบในห้องเรียน อ้างป่วยซึมเศร้า ไม่ได้สำนึกผิด เผยคำสารภาพสุดช็อก ตั้งใจฆ่าเด็กนักเรียนแบบสุ่ม หวังฆ่าตัวตายตาม
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้า ศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต มยอง แจวาน (Myeong Jae-wan) ครูหญิงวัย 48 ปี ในข้อหาฆาตกรรม เด็กหญิงคิม แฮนึล (Kim Hae-neul) วัย 8 ขวบ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเธอเองอย่างโหดเหี้ยมภายในห้องเรียน แม้ว่าอัยการจะร้องขอโทษประหารชีวิต แต่ศาลเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะสรุปว่าเธอต้องถูกประหาร นอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้เธอต้องสวมอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 30 ปี
คำพิพากษาของศาลระบุการกระทำที่โหดร้ายของจำเลยว่า “ในฐานะครูประถมศึกษา จำเลยอยู่ในฐานะที่ต้องปกป้องคุ้มครองเหยื่อ แต่เธอกลับก่ออาชญากรรมที่โหดร้ายนี้ ซึ่งเด็กคนหนึ่งไม่ได้รับการปกป้องในสถานที่ที่พวกเขาควรจะปลอดภัยที่สุด”
ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมครูหญิงเคยมีพฤติกรรมที่น่ากังวลเกิดขึ้น เธอเคยยื่นขอลาป่วยเป็นเวลา 6 เดือนโดยอ้างเหตุผลเรื่องภาวะซึมเศร้า แต่ได้กลับมาทำงานหลังจากหยุดไปเพียง 20 วัน หลังจากแพทย์ลงความเห็นว่าเธอพร้อมที่จะกลับมาทำงานได้
ในช่วงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรม เธอแสดงพฤติกรรมรุนแรง รวมถึงการใช้กำลังล็อกคอครูอีกคนหนึ่ง ซึ่งเช้าวันที่เกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษา 2 คน เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เธอทะเลาะวิวาทกับเพื่อนครูคนดังกล่าว
หลังจากเกิดเหตุนางมยองได้ให้การกับตำรวจว่า เธอซื้ออาวุธและนำเข้ามาในโรงเรียนและวางแผนที่สังหารนักเรียนแบบสุ่ม โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นเด็กคนใด และอยากฆ่าตัวตายไปพร้อมกัน ในวันนั้นเจ้าตัวล่อลวงเด็กหญิงเข้าไปในห้องสื่อการสอนก่อนจะลงมือทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ตามรายงานเผยว่า คิม แฮนึลหายตัวไปหลังจากคนขับรถโรงเรียนแจ้งว่าเธอไม่มาขึ้นรถ ในเวลาต่อมาก็ถูกพบเป็นศพพร้อมกับครูมยองที่มีบาดแผลที่ลำคอ ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเธอทำร้ายตัวเอง
แม้ว่าจำเลยจะอ้างว่าในขณะก่อเหตุสภาพจิตใจของเธออ่อนแอ แต่ศาลชี้ว่าเธอไม่ได้แสดงความสำนึกผิดในระหว่างการสอบสวนเลย
ข้อมูลจาก : bbc
