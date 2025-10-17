เด็กจีน กระหน่ำแทงเด็กหญิงวัย 14 ปี ยี่สิบแผล คาดอิจฉาผลการเรียน
คดีสะเทือนขวัญจีน เด็กชาย ก่อเหตุกระหน่ำแทงเด็กหญิงวัย 14 ปี ด้วยมีดพับจำนวน 20 แผล คาดอิจฉาผลการเรียน ครอบครัวร้องขอโทษประหาร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานถึงการว่าความในชั้นศาลคดีสะเทือนขวัญในประเทศจีน จากกรณีเด็กชายชาวจีนก่อเหตุแทงเด็กหญิงวัย 14 ปี ด้วยมีดถึง 20 ครั้ง เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเพิ่งขึ้นศาลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เซินเจิ้น ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กชายอายุ 14 ปี สกุลจง ผู้ตายเด็กหญิงสกุลปาน และเด็กชายอีกคน มักจะรถกลับบ้านด้วยกัน ซึ่งพ่อของเด็กมักจะผลัดกันส่งที่บ้าน เนื่องจากทั้งสามอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน โดยในวันเกิดเหตุหลังจากที่พาเด็กชายจงและเด็กหญิงปานกลับถึงบ้านแล้ว
ผู้ก่อเหตุเห็นผู้ตายอยู่คนเดียวจึงใช้มีดพับที่ซื้อมาจากออนไลน์กระหน่ำแทงเข้าไปหลายแผล ก่อนที่จะหลบหนี ซึ่งเด็กหญิงปานได้ส่งเสียงขอความช่วยเหลือ เด็กชายจงจึงกลับมาใช้มีดแทงซ้ำอีก จนเสียชีวิตในที่สุด โดยผู้ก่อเหตุโกหกครอบครัวแผลจากการก่อเหตุนั้นมาจากที่เขาปกป้องคนอื่นและทำให้ถูกมีดฟันที่มือ ก่อนที่ความจริงจะปรากฎและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
อัยการกล่าวว่าเด็กชายจงนั้นก่อเหตุเนื่องจากไม่พอใจเรื่อง “เล็กน้อย” กับผู้ตาย ขณะที่แม่ของเหยื่อระบุว่าน่าจะอิจฉาเรื่องผลการเรียน ซึ่งก่อนเกิดเหตุพบว่าเด็กชายได้ค้นหาว่าโทษในการฆ่าคนในช่วงอายุ 14 คืออะไร พร้อมระบุด้วยว่าเด็กชายไม่แสดงสลดหลังก่อเหตุเลยแม้แต่น้อย และทางแม่ผู้ตายขอเรียกร้องโทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ในศาลมีการพูดถึงเรื่องโทษประหารชีวิต เด็กชายจงก็ได้ก้มหัวและอ้อนวอนขอความเมตตาจากศาล
ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะพิพากษาคดีดังกล่าววันไหน และขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล
