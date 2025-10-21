ข่าว

ชูวิทย์ คุย นายกฯ อนุทิน ปราบฮุนเซน-สแกมเมอร์ ลั่น ทำได้คนยกเป็นฮีโร่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 12:01 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 13:01 น.
52
ชูวิทย์ คุย นายกฯ อนุทิน ชี้ทางปราบสแกรมเมอร์กัมพูชา

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดอกคุย นายกฯ อนุทิน ชี้ทางตัดท่อน้ำเลี้ยงแก๊งสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนได้ประโยชน์ เผยถ้าจัดการได้ ประชาชนยกเป็นฮีโร่ ส่งผลถึงคะแนนเสียง

เปิดโพสต์ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร่ายยาวผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่องกระแสชาตินิยมและการสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาที่ทั่วโลกรุมประณาม ฝากข้อความไปยัง อนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ถ้าจะจัดการปัญหาให้จบต้องพุ่งเป้าไปที่หัวใจสำคัญคือ ฮุนเซน เพราะได้ประโยชน์จากแก๊งสแกมเมอร์มานาน หากจัดการได้จะมีผลงานประจักษ์ ประชาชนยกย่องเป็นฮีโร่ตัวจริง

“กระแสชาตินิยม กระแสสังคมเรื่อง ‘เขมร’ ถือเป็นดาบอาญาสิทธิ์ที่ทุกคนไม่ว่าเป็นใครบนเวทีสปอตไลท์ จะต้องเอาเรื่อง ‘รักชาติ’ มาหากิน แต่เรื่องสำคัญอันเป็นหัวใจของเขมร และฮุนเซน จะพังได้ต้องจัดการตามกระแสโลกเรื่อง ‘โจรสแกมเมอร์’ เท่านั้น

วันนี้ได้พบนายกฯ อนุทิน ที่งานสถานทูตอังกฤษจัด ‘กระชับมิตรความสัมพันธ์ ไทย- อังกฤษ 170 ปี’ ที่โปโลคลับ ถือโอกาสแจ้งนายกฯ เรื่องวาระด่วนปราบสแกมเมอร์ที่ทั่วโลกรุมประณาม ทั้งยังยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง หากทำสำเร็จเรื่องนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติของชาติ

ไทยกับเขมรมีชายแดนติดกันไปตลอดชาติจะจัดการปัญหาเขมร ต้องไปที่หัวใจ ฮุนเซนได้ประโยชน์ส่วนตัวจากแก๊งสแกมเมอร์มานาน หากจะจัดการฮุนเซน ต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงทั้งหมดด้วยการปราบ ‘โจรสแกมเมอร์’ ผลงานประจักษ์ ประชาชนจะยกย่องเป็น ‘ฮีโร่’ ตัวจริง ผลกระทบเรื่องนี้ได้หลายต่อ ทั้งจัดการหนาม ยอกอกอย่างเขมร ฮุนเซน รวมทั้งได้เสียงชื่นชมทั้งในและนอกประเทศส่งผลถึงคะแนนเสียงของนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันใกล้นี้

ท่านนายกฯ รับปากว่าจะทำงานอย่างไว แต่ได้กระซิบบอกผมว่า ‘อย่าด่ามาก’ ผมได้ตอบไปว่า ‘รักถึงด่า’ เราเป็นแค่ประชาชน หวังจะเห็นนายกฯ ทำงานเหมือนเกาหลีใต้กับจีนที่เอาจริงเอาจัง ‘ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง อยู่พรรคไหนขอให้ทำจริง ประเทศโดยรวมได้ประโยชน์’ ไม่ใช่เอาแต่เชียร์ หรือด่าตะพึดตะพือไปวัน ๆ ไม่ได้เอาประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้ง นี่คือสิ่งที่ผมยึดถือ

หากคุณอนุทินทำประโยชน์ จัดการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทย และคนทั่วโลกได้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม อย่าคิดจะเอาเรื่องพรรคนิยม มาเกี่ยวข้องกับชาตินิยม ชาติต้องมาก่อนพรรคเสมอ เมื่อเป็นนายกฯ ย่อมมีหน้าที่ต้องจัดการ ก่อนส่งขึ้นรถยังกอดให้กำลังใจทำเพื่อบ้านเมือง

ที่ผ่านมาอย่าได้โกรธกัน รู้จักมานานถือโอกาสเคลียร์ใจ แม้ว่าจะมีคดีที่พรรคภูมิใจไทยฟ้องร้องผม ก็ไม่ได้ถือโกรธ อะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไป ประเทศชาติมาก่อนเรื่องส่วนตัว ครั้งนี้หวังว่านายกฯ อนุทิน จะทำให้ประเทศชาติสักครั้ง”

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ฝาก นายกอนุทินจัดการเรื่องสแกมเมอร์กัมพูชา
ภาพจาก Facebook : ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ฝาก นายกอนุทินจัดการเรื่องสแกมเมอร์กัมพูชา-2
ภาพจาก Facebook : ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

