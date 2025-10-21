ช็อกวงการ! รวบ 2 พระเอกดัง หนีเกณฑ์ทหาร ตร.จ่อขยายผลถึงไอดอลอีก 3 ราย

บันเทิง

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 12:00 น.
มหากาพย์การกวาดล้างขบวนการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในวงการบันเทิงไต้หวัน ได้เดินทางมาถึง “ระลอกที่ 3” และสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าควบคุมตัวนักแสดงชายถึง 2 คน คือ เฉิน ป๋อหลิน (Chen Bolin) และ ซิว เจี๋ยข่าย (Hsiu Chieh-kai)

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (21 ต.ค. 68) ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นหลายจุดในไทเปและเมืองโดยรอบ ก่อนจะเข้าควบคุมตัวนักแสดงดังทั้งสองคน เพื่อนำตัวมาสอบสวนถึงความเชื่อมโยงกับ “นายหน้า” ผู้จัดหาช่องทางในการหลบเลี่ยงการรับใช้ชาติ

การจับกุมในครั้งนี้สร้างความตกตะลึงอย่างหนัก โดยเฉพาะกรณีของ เฉิน ป๋อหลิน พระเอกขวัญใจสาว ๆ จากภาพยนตร์ Blue Gate Crossing และซีรีส์ In Time with You ซึ่งเคยออกมาชี้แจงเมื่อ 14 ปีก่อนว่า เขาได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเนื่องจาก “ป่วยเป็นโรคหอบหืด” การถูกจับกุมในวันนี้จึงเกิดเป็นคำถามตัวโต ๆ ถึงคำชี้แจงในอดีตของเขา

เฉิน ป๋อหลิน ถูกจับหนีเกณฑ์ทหาร
ภาพจาก : FB Chen Bolin Thailand Fanpage

ขณะที่ ซิว เจี๋ยข่าย นักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์ Mars และ Black & White ซึ่งเป็นสามีของนักแสดงหญิงซูเปอร์สตาร์ เจีย จิงเหวิน (Alyssa Chia) ก็ถูกควบคุมตัวในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีสมาชิกวงบอยแบนด์อีก 3 คนที่เกี่ยวข้องกับคดี ขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการควบคุมตัวเพิ่มเติม

ซิว เจี๋ยข่าย ถูกจับหนีเกณฑ์ทหาร
ภาพจาก : straitstimes

อ้างอิงจาก : star.ettoday

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

