ช็อกวงการ! รวบ 2 พระเอกดัง หนีเกณฑ์ทหาร ตร.จ่อขยายผลถึงไอดอลอีก 3 ราย
มหากาพย์การกวาดล้างขบวนการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในวงการบันเทิงไต้หวัน ได้เดินทางมาถึง “ระลอกที่ 3” และสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าควบคุมตัวนักแสดงชายถึง 2 คน คือ เฉิน ป๋อหลิน (Chen Bolin) และ ซิว เจี๋ยข่าย (Hsiu Chieh-kai)
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (21 ต.ค. 68) ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นหลายจุดในไทเปและเมืองโดยรอบ ก่อนจะเข้าควบคุมตัวนักแสดงดังทั้งสองคน เพื่อนำตัวมาสอบสวนถึงความเชื่อมโยงกับ “นายหน้า” ผู้จัดหาช่องทางในการหลบเลี่ยงการรับใช้ชาติ
การจับกุมในครั้งนี้สร้างความตกตะลึงอย่างหนัก โดยเฉพาะกรณีของ เฉิน ป๋อหลิน พระเอกขวัญใจสาว ๆ จากภาพยนตร์ Blue Gate Crossing และซีรีส์ In Time with You ซึ่งเคยออกมาชี้แจงเมื่อ 14 ปีก่อนว่า เขาได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเนื่องจาก “ป่วยเป็นโรคหอบหืด” การถูกจับกุมในวันนี้จึงเกิดเป็นคำถามตัวโต ๆ ถึงคำชี้แจงในอดีตของเขา
ขณะที่ ซิว เจี๋ยข่าย นักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์ Mars และ Black & White ซึ่งเป็นสามีของนักแสดงหญิงซูเปอร์สตาร์ เจีย จิงเหวิน (Alyssa Chia) ก็ถูกควบคุมตัวในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีสมาชิกวงบอยแบนด์อีก 3 คนที่เกี่ยวข้องกับคดี ขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการควบคุมตัวเพิ่มเติม
