ผลพวง 3 แต้มที่แอนฟิล์ ลุ้นต่อภารกิจชนะ 5 นัดรวด “ปีศาจแดง” เพื่อสาวกแอฟโฟรผู้ภักดี
“เราหวังว่าจะได้มอบทรงผมนั้นให้เขา” เมื่อชัยชนะที่แอนฟิลด์จุดประกายความหวังสู่ภารกิจ “5 นัดรวด” เพื่อแฟนบอลหัวแอฟโฟรผู้ภักดี
ดิโอโก ดาโลต์ ฟูลแบ็กวัย 26 ปี ออกมากล่าวถึงเรื่องราวสุดน่ารักของแฟรงค์ ไอเล็ตต์ (Frank Ilett) แฟนบอล “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดซึ่งเป็นไวรัลวงการลูกหนังหลังดันตั้งปฏิญาณจะไว้ผมทรง “แอฟโฟร” ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทีมรักจะสามารถคว้าชัยชนะติดต่อกันได้ 5 นัด
รายงานของเดอะซันวันนี้ (21 ต.ค.) แฟนบอลเร้ดเดวิลส์ชนิดเข้าเส้นผู้นี้เริ่มไว้ผมทรงนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยความสำเร็จของสโมสร และทรงผมของเขาก็ได้ยาวขึ้นเรื่อยๆ ตามฟอร์มการเล่นที่ลุ่มๆ ดอนๆ ของทีม
แต่หลังจากที่ “ปีศาจแดง” เพิ่งจะบุกไปคว้าชัยชนะอันล้ำค่าเหนือคู่ปรับตลอดกาลอย่างลิเวอร์พูลถึงถิ่นแอนฟิลด์ 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการชนะ 2 นัดติดต่อกันครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม… ความหวังเล็กๆ ของแฟรงค์ก็ได้ถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง
หลังจบเกมที่แอนฟิลด์ ดาโลต์ถูกถามถึงภารกิจของแฟนบอลรายนี้ซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่า “ต้องรอดูกันต่อไปครับ เราหวังว่าเราจะสามารถมอบทรงผมนั้นให้เขาได้”
“แต่เราต้องมองไปทีละเกม แน่นอนว่านี่คือลีกที่ยากมากๆ เรามีเกมหนักๆ รออยู่” ดาโลต์กล่าวอย่างสุขุม “และแน่นอนว่าเราต้องไล่ล่าความสม่ำเสมอที่เราขาดหายไป เพราะเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถสู้กับทุกทีมบนโลกใบนี้ได้ ตอนนี้มันคือการพยายามทำให้มันเกิดขึ้นในทุกๆ เกม”
ภารกิจของยูไนเต็ดในอีก 3 นัดข้างหน้า ลูกทีมของรูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีสจะต้องเผชิญหน้าด้วยนั้น ไล่ตั้งแต่ ไบรท์ตัน, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ และท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งหากพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดก็จะถึงเวลาที่ แฟรงค์ ไอเล็ตต์ จะได้กลับไปร้านตัดผมเสียที
ด้านแฟรงค์เองก็ดูจะมีความหวังขึ้นมาไม่น้อย เขาได้รีโพสต์สตอรี่ตลกๆ จาก ลุค ลิตต์เลอร์ นักปาลูกดอกชื่อดังซึ่งเป็นภาพของลิโอเนล เมสซี่ กำลังจ้องมองถ้วยแชมป์โลกพร้อมคำบรรยายว่า “แฟนแมนฯ ยูฯ คนนั้นที่ยังไม่ได้ตัดผม กำลังจ้องมองปัตตาเลี่ยนของเขาในตอนนี้” โดยสาวกอสูรแดงกล่ำได้ตอบกลับสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “เร็วๆ นี้”.
อ่านข่าวกีฬาประจำวันอังคารที่ 21 ต.ค.2025
