ข่าว

ผลพวง 3 แต้มที่แอนฟิล์ ลุ้นต่อภารกิจชนะ 5 นัดรวด “ปีศาจแดง” เพื่อสาวกแอฟโฟรผู้ภักดี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:03 น.
54
Frank Ilett แฟนบอลแมนยูตัดผม
แฟ้มภาพ

“เราหวังว่าจะได้มอบทรงผมนั้นให้เขา” เมื่อชัยชนะที่แอนฟิลด์จุดประกายความหวังสู่ภารกิจ “5 นัดรวด” เพื่อแฟนบอลหัวแอฟโฟรผู้ภักดี

ดิโอโก ดาโลต์ ฟูลแบ็กวัย 26 ปี ออกมากล่าวถึงเรื่องราวสุดน่ารักของแฟรงค์ ไอเล็ตต์ (Frank Ilett) แฟนบอล “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดซึ่งเป็นไวรัลวงการลูกหนังหลังดันตั้งปฏิญาณจะไว้ผมทรง “แอฟโฟร” ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทีมรักจะสามารถคว้าชัยชนะติดต่อกันได้ 5 นัด

รายงานของเดอะซันวันนี้ (21 ต.ค.) แฟนบอลเร้ดเดวิลส์ชนิดเข้าเส้นผู้นี้เริ่มไว้ผมทรงนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยความสำเร็จของสโมสร และทรงผมของเขาก็ได้ยาวขึ้นเรื่อยๆ ตามฟอร์มการเล่นที่ลุ่มๆ ดอนๆ ของทีม

แต่หลังจากที่ “ปีศาจแดง” เพิ่งจะบุกไปคว้าชัยชนะอันล้ำค่าเหนือคู่ปรับตลอดกาลอย่างลิเวอร์พูลถึงถิ่นแอนฟิลด์ 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการชนะ 2 นัดติดต่อกันครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม… ความหวังเล็กๆ ของแฟรงค์ก็ได้ถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง

หลังจบเกมที่แอนฟิลด์ ดาโลต์ถูกถามถึงภารกิจของแฟนบอลรายนี้ซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่า “ต้องรอดูกันต่อไปครับ เราหวังว่าเราจะสามารถมอบทรงผมนั้นให้เขาได้”

ดาโลต์ แฟนบอลแอฟโฟร
ภาพ @DAZN
ดิเอโก ดาโลต์ แดงเดือดคะแนน
(AP Photo/Ian Hodgson)

“แต่เราต้องมองไปทีละเกม แน่นอนว่านี่คือลีกที่ยากมากๆ เรามีเกมหนักๆ รออยู่” ดาโลต์กล่าวอย่างสุขุม “และแน่นอนว่าเราต้องไล่ล่าความสม่ำเสมอที่เราขาดหายไป เพราะเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถสู้กับทุกทีมบนโลกใบนี้ได้ ตอนนี้มันคือการพยายามทำให้มันเกิดขึ้นในทุกๆ เกม”

(AP Photo/Ian Hodgson)

ภารกิจของยูไนเต็ดในอีก 3 นัดข้างหน้า ลูกทีมของรูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีสจะต้องเผชิญหน้าด้วยนั้น ไล่ตั้งแต่ ไบรท์ตัน, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ และท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งหากพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดก็จะถึงเวลาที่ แฟรงค์ ไอเล็ตต์ จะได้กลับไปร้านตัดผมเสียที

ด้านแฟรงค์เองก็ดูจะมีความหวังขึ้นมาไม่น้อย เขาได้รีโพสต์สตอรี่ตลกๆ จาก ลุค ลิตต์เลอร์ นักปาลูกดอกชื่อดังซึ่งเป็นภาพของลิโอเนล เมสซี่ กำลังจ้องมองถ้วยแชมป์โลกพร้อมคำบรรยายว่า “แฟนแมนฯ ยูฯ คนนั้นที่ยังไม่ได้ตัดผม กำลังจ้องมองปัตตาเลี่ยนของเขาในตอนนี้” โดยสาวกอสูรแดงกล่ำได้ตอบกลับสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “เร็วๆ นี้”.

แฟนบอลแมนยู ไม่ตัดผม
ภาพ @theunitedstrand
โปรแกรม 5 นัด แมนยู
แฟ้มภาพ @manutd.com
แฟรงไอเลตต์เขียนคอมเมนต์ตัดผมถ้าแมนยูชนะ 5 นัดรวด
แฟ้มภาพ
(Peter Byrne/PA via AP)
(AP Photo/Ian Hodgson)
(AP Photo/Ian Hodgson)
(AP Photo/Ian Hodgson)
(AP Photo/Ian Hodgson)

อ่านข่าวกีฬาประจำวันอังคารที่ 21 ต.ค.2025

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ย้ำเคารพความเห็นต่าง ไม่สร้างความเกลียดชัง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

8 นาที ที่แล้ว
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว ข่าวการเมือง

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

20 นาที ที่แล้ว
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

21 นาที ที่แล้ว
พ่อผีลูกหงส์แดง ข่าว

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

22 นาที ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568 ข่าว

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

42 นาที ที่แล้ว
เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 พร้อมไขคำตอบ ทำไมบางบริษัทเอกชนไม่หยุด 23 ต.ค. ชี้กฎหมายแรงงานกำหนดแค่ขั้นต่ำ 13 วันต่อปี ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 68 ทำไมเอกชนบางแห่งถึงไม่หยุด

45 นาที ที่แล้ว
Frank Ilett แฟนบอลแมนยูตัดผม ข่าว

ผลพวง 3 แต้มที่แอนฟิล์ ลุ้นต่อภารกิจชนะ 5 นัดรวด “ปีศาจแดง” เพื่อสาวกแอฟโฟรผู้ภักดี

49 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

วันขอเงินพระจันทร์ 21 ต.ค. 68 ฤกษ์ดีเรียกทรัพย์ คืนนี้เริ่มไหว้-สวดกี่โมง?

52 นาที ที่แล้ว
ช่างผมพัทยาแจ้งความ หลังถูก นทท. ญี่ปุ่นพยายามเปิดกางเกง ข่าว

ญี่ปุ่นเดือด นทท. ลวนลามช่างผมไทย เหยียดลูกค้า LGBTQ ทำอับอาย-จี้ลงโทษหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี บันเทิง

เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ซานาเอะ ทาคาอิจิ” จ่อเป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก ลงคะแนนเสียงวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฉลามจัส&quot; รับนอกใจ &quot;มิกซ์ เฉลิมศรี&quot; จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

“ฉลามจัส” รับนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;วรภัค ธันยาวงษ์&quot; ประวัติไม่ธรรมดาของ อดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกรุงไทย ที่นายกฯ อนุทิน ดึงตัวมาเป็น รมช.คลัง ในโควตาคนนอก ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต ผจก.กรุงไทย นั่งเก้าอี้ รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอหมู” เตือนท่านชาย เสพสื่อลามกมากไป ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาสแกมเมอร์ kk park ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังปฏิบัติการทลาย “KK Park” ลุ้นชะตากรรมกว่า 2000 ชีวิต โยงเมืองบาปริมชายแดน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนี แนะประชาชนสำรองอาหาร เตือนโอกาสเกิดสงคราม หลังรัสเซียคุกคามยุโรปไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วรภัค” ตอบสั้นๆ หากมีโอกาสจะแถลงข่าว ถูกโยงเป็น 1 ใน 7 เอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โดม ปกรณ์ ลัม&#039; โต้กลับนางงามเขมร หลังถูกอ้าง &quot;ใช้สายตายั่วยวน&quot; บันเทิง

โดม ปกรณ์ โต้ นางงามกัมพูชา อ้างใช้สายตายั่วยวนจีบ เจ้าตัวสวนแรง ‘สวดครบทุกบท’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ เพื่อใช้วงเงินครบทุกบาท เศรษฐกิจ

สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ให้ใช้วงเงินครบทุกบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อนระอุ อินฟลูเอนเซอร์ดังเปิดใจเล่าพฤติกรรมอดีตคนรัก ทั้งปมหนี้รถ 6.7 แสน, แอบสะกิด ฟลุ๊ค กะล่อน และเรื่องราวจาก นาง ค. ที่ถูกบอกว่า คบมิกซ์เพื่อผลประโยชน์ บันเทิง

สรุปมหากาพย์! ดราม่า “มิกซี่” แฉวีรกรรม ฉลามจัส” อดีตแฟนหนุ่ม ทั้งเรื่องรถ ตำนานนางสะกิด ฮาเร็มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ตอบชัด หลังคนสงสัย คืนดีลูกสาว &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; หรือยัง? ลั่น ไม่มีวันโกรธลูก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ ผจก.บาร์ญี่ปุ่น บังคับ พนง. หลับนอนกับผู้ชาย 400 คน ใน 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ไม่ทันใช้คนละครึ่ง! สิบล้อทับสยอง แม่สามีจุกอกเล่าสะใภ้ไปยืนยันสิทธิ 2 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:03 น.
54
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button